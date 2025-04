El mundo está de luto, especialmente los seguidores de la iglesia católica, pues el Papa Francisco falleció este lunes 21 de abril de 2025, pasadas las siete y media de la mañana en su casa en Santa Marta.

La noticia del fallecimiento de quien fue el máximo pontífice de la iglesia fue a través del cardenal Kevin Joseph Farrell, quien en el comunicado indicaron que el Papa Francisco "volvió a la casa del Padre".

Entre lo más reciente, se dio a conocer que la causa de la muerte del Papa fue por un derrame cerebral y una insuficiencia cardiaca irreversible.

Francisco es latinoamericano, nació en Argentina y se convirtió en uno de los líderes religiosos más queridos en el mundo entero. A través de sus mensajes de amor y búsqueda de la paz, el recordado jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano fue seguido por millones de personas.

Precisamente, tras confirmarse su muerte, comenzaron a hacer eco diferentes registros del Papa Francisco en vida, como, por ejemplo, cuando dio a conocer su rutina del día a día.

Para muchos, es curioso saber cómo es la vida de un Papa. Teniendo en cuenta que se dedican a obrar por el bien común, resaltar la palabra del Todopoderoso y liderar el pueblo cristiano del mundo entero.

Así las cosas, resonó la rutina del fallecido religioso, quien tenía todo planificado para cumplir con sus labores diarias.

El Papa Francisco se levantaba a las 4:00 de la mañana, una hora después, a las 5:00 de la mañana, se ponía a rezar, posteriormente a las 6:00 de la mañana celebraba la misa en una capilla. Terminado lo anterior, tomaba el desayuno.

"En la mañana, casi todos los días, no todos, tengo audiencias en el Palacio. Ya en la tarde doy audiencias y me tomo un tiempo para la lectura espiritual, rezar, contestar cartas, me gusta escribir a mano", dijo en vida el Papa Francisco.