Westcol vivió un momento muy desagradable en la noche del sábado mientras adelantaba una rumba a bordo de una chiva. El vehículo no pudo completar todo su recorrido y la alegría del momento se vio interrumpida por la presencia de la Policía.

¿Por qué detuvieron la chiva rumbera del streamer Westcol?

En las primeras horas del sábado, el streamer se mostró feliz por el evento que realizaría y mostró al detalle la chiva que movilizaría a las “rumberos”.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y así quedó reflejado en los distintos videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Las grabaciones dejaron ver que la Policía detuvo la chiva en la que se movilizaban varias personas que estaban disfrutando del trago y la música. Westcol quedó desconcertado y pidió explicaciones.

En un momento dado, el influenciador afirmó que se trataría de una persecución contra él y no tendrían que haber detenido el automotor. Lo cierto es que el streamer no pudo hacer nada ante el accionar de las autoridades y así se apagó la rumba.

Sobre los motivos que desencadenaron en esta situación y que dejaron muy molesto a Westcol, se especula que los documentos no habrían estado en regla o la chiva rumbera habría cometido una infracción, sin embargo, el streamer no se ha referido al respecto hasta ahora en sus redes sociales.

En definitiva, el influencer antioqueño quedó inconforme con la decisión de la autoridad, pero no le quedó más que resignarse.

¿La exnovia de Westcol está embarazada?

Antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón volvió a sembrar la polémica, todo por cuenta de una revelación que hizo sobre Westcol y su exnovia Aida Victoria Merlano.

Yina reveló que la creadora de contenido barranquillera estaría embarazada y de pasó afirmó que no pelearía más con ella.

“Estoy triste. Ustedes saben que yo con las mamás no peleo, no me gusta pelear con mujeres que ya son mamás, porque siento que pasan a otra etapa de la vida… Ya no voy a pelear más con Aida Merlano, ¡Porque está embarazada! Se me fue un contrincante. A ver Sayabruja, ¿cómo sabes tú que está embarazada? Porque Sayabruja todo lo sabe”, fueron las palabras de la influenciadora huilense.

Westcol y Aida Victoria Merlano tuvieron una mediática relación en su momento, sin embargo, todo llegó a su final y al parecer habría sido por una infidelidad del streamer paisa.