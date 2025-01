Hace poco más de dos semanas falleció, en el Parque Nacional Natural Los Nevados, ubicado en límites entre Quindío y Tolima; un joven bogotano de 25 años llamado Kevin Hernando Bocanegra, por lo que al principio se consideró ‘mal de alturas’.

Desde el anuncio de este triste fallecimiento, en las redes sociales muchos internautas han explicado que, cuando una persona hace este tipo de excursiones a lugares así, se debe tener un entrenamiento previo y saber cuándo parar. No obstante, la novia de Kevin, Jois, y su mamá, Julieth, rompieron el silencio y decidieron contar con detalles lo sucedido.

En el podcast publicado en YouTube, las mujeres dejaron claro que Kevin sí tenía ente entrenamiento que tanto le pedían y que él ya había hecho travesías de este tipo, considerándose a sí mismo como montañista.

Este viaje por el Nevado del Tolima, de acuerdo con las mujeres, lo adquirieron por medio de un primo de Kevin, quien les aseguraba que era un guía certificado del lugar, pero que terminó siendo sólo un curioso viajero más.

La primera irregularidad que denuncia la novia de Kevin es que su amado, desde el principio de la expedición, había comentado que tenía un malestar parecido al de la gripe y que este supuesto guía también lo había tomado como la común enfermedad.

No obstante, su salud se fue deteriorando y, cuando Jois notó que un líquido le salía por la nariz a Kevin, le pidió que resistiera mientras encontraban cómo sacarlo del parque en un caballo.

Sin embargo, el tiempo fue demasiado y Kevin no resistió, falleció al llegar a una finca en la que Jois afirma que volvió a sentir algo extraño, pues el encargado le advirtió que el dueño tenía mucho poder y que lo mejor era que se fueran de allí.

Finalmente, las palabras más desgarradoras de la joven al contar su verisón de la historia se dan cuando relata cómo por fin volvieron al Valle del Cocora y se encontraron con las autoridades que empezaron a inspeccionar el cuerpo de su novio.

“Karina (hermana de Kevin) me dice que si me quiero despedir y ella me lleva donde está el cuerpo (...) Me arrodillé, lo abracé. Para mí, en ese momento, Kevin no estaba muerto, así que lo abracé, le dije que no se fuera, que recordara que tenía una casa, unos perros y una gata que nos estaban esperando. Eran nuestra familia. Que no me dejara”.