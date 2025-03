Bucear es una de las prácticas que más disfrutan hacer las personas en el mar. Sin embargo, se trata de una actividad de la que se debe tener precaución, pues no es un secreto que en el ecosistema acuático abundan especies que se defienden de los humanos.

En efecto, en redes sociales es común que abunden los contenidos de las personas buceando, así que se viralizó un clip que causó conmoción debido a que un experto se aventuró a estar bajo el agua cuando, de un momento a otro, se le acercó un tiburón tigre y por poco lo muerde para quitarle la cabeza.

Aunque parece una historia de ficción, sucedió y todo quedó en el video viral. El protagonista del clip fue el apneísta Denis Grosmaire, quien acepto que no siempre el buceo es fortuito y hay ocasiones en las que representa un peligro.

Así las cosas, en el video que no deja de ser replicado en redes sociales es posible denotar al hombre realizado la práctica de buceo de manera tranquila, pero el tiburón tigre se le acercó y, de inmediato, abrió su boca con sus afilados dientes. Por suerte, el experto logró darse cuenta, si no el desenlace hubiese sido otro.

El mismo hombre explicó que lleva desde el año 2004 explorando el mar, pero nadie está exento de que le sucedan situaciones como la que él vivió. Además, lo que pasó es que cometió un error porque relató que en su costumbre de apneísta descendió al mar con los ojos cerrados, sin medir las consecuencias.

"Un día, ese tiburón casi me muerde en la cabeza. Descendiendo con los ojos cerrados, por costumbre como apneísta, no me di cuenta del peligro hasta que sentí sus mandíbulas cerrarse y mi máscara tocar la cara de este tiburón", expresó Denis Grosmaire.