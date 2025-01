Este domingo 19 de enero la red social TikTok fue noticia en muchos medios de comunicación internacionales y fue tendencia en otras redes sociales debido a la decisión del gobierno de Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo, de prohibirlo en su territorio.

¿Por qué Estados Unidos prohibió TikTok?

La decisión se dio porque, según el gobierno de Joe Biden, la plataforma sería un riesgo para la seguridad nacional y por los vínculos que tiene con una empresa china que consideran que puede ir en busca de información confidencial, así como el mal tratamiento de datos de los usuarios y lo que ellos consideran una influencia política que podría tener la app en sus ciudadanos.

La condición que Biden le puso a la plataforma para que pudiera seguir funcionando en territorio estadounidense es que tenía que venderse a una empresa del país norteamericano, pero TikTok no cumplió y se venció el plazo este 19 de enero, por lo que dejó de funcionar.

No obstante, la prohibición no duró ni siquiera 24 horas, pues ya está de nuevo en funcionamiento y las redes y los internautas no han dejado de comentar, reaccionar y bromear con las noticias alrededor de este suceso.

¿Personas de otros países agradecen que ya no haya estadounidenses en TikTok?

Al principio de la prohibición, fueron muchos los que celebraron que los estadounidenses ya no pudieran estar en la red social, pues parece que no les gusta mucho el contenido que hacen. Además, algunos hicieron comentarios insinuando que los estadounidenses no son inteligentes.

“Una canadiense diciendo en TikTok que ahora que se fueron los gringos todos podemos hablar de geografía, mapas y matemáticas a gusto” se lee en uno de los tuits de la tendencia.

¿Usuarios celebran la salida de Isabella Ladera de TikTok?

Otros recordaron que algunos influencers latinos que no son de su gusto viven en Estados Unidos y, por ende, celebraron que ya no tendrían acceso a la plataforma, como es el caso de la venezolana novia de Beéle, Isabella Ladera.

Finalmente, también se han visto memes por el poco tiempo que duró la prohibición, burlándose un poco de la flexibilidad del escarmiento que, al parecer, el gobierno de Biden quería darle a la polémica empresa.