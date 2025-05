A través de redes sociales, se generó una dura confesión que sorprendió a todos los seguidores.

Jonathan Müller es un artista urbano argentino, más conocido como ‘El Villano’ se sinceró con sus seguidores y narró a través de redes sociales que contrajo el virus de VIH.

El cantante confesó que no sabe cómo se contagió y a su vez, desconoce a cuántas personas pudo haberles transmitido esa enfermedad.

“Tengo HIV y todos mis amigos y familiares se están enterando a través de este video, porque no quería que nadie me pare para hacerlo... Siento que mi propósito es compartirles toda mi verdad, desde lo más oscuro que viví, hasta la luz y conectar con Dios”, expresó Jonathan Müller a través de redes sociales.

En su mensaje, también expresó que durante su juventud estuvo influenciado por las dr**** y el alc0h**

En un primer momento, comentó que comenzó a sentir un dolor abdominal y notó que había perdido peso. Con el paso del tiempo, también empezó a experimentar un cansancio constante, lo que lo llevó a preocuparse seriamente por su salud.

Ante estos síntomas, decidió acudir al médico para realizarse estudios y descartar cualquier posible problema.

“Me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos el de VIH. Todo me salió bien, pero me dieron la noticia. No sé quién me contagió, no sé a quién contagié, porque hace dos años que estoy con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y ella está bien porque siempre nos cuidamos”, expresó el cantante.