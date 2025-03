El fenómeno viral de la ‘novia de Bagua’, Elena Barrantes, ha trascendido las fronteras del internet.

Su icónica frase “Perdón a todos, no acepto”, dicha en el altar antes de abandonar a su prometido en plena ceremonia, se convirtió en un himno de memes, audios y publicaciones. Sin embargo, pocos conocían la historia real detrás de ese dramático momento.

¿Cuál es la historia detrás del meme “Perdón a todos, no acepto”?

Elena, quien alcanzó gran popularidad en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, reveló por primera vez el verdadero motivo de su decisión de no casarse con Clever, su prometido.

En una emotiva entrevista para el programa de televisión Andrea, Elena explicó que su sueño siempre fue casarse. “Mi sueño era casarme, pero con un vestido bien grandote, de mi casa hasta la calle, con un vestido gigante”, compartió Elena. Sin embargo, sus planes de boda se vinieron abajo cuando descubrió que Clever le había sido infiel.

La mujer, de 38 años, detalló cómo las fotos de una mujer abrazando a su prometido fueron la gota que colmó el vaso. “Mi amiga me había dado unas fotos... con una chica, no sé quién era, pero la vio abrazándola”, explicó Elena, dejando claro que esa fue la razón por la que no pudo seguir adelante con la boda.

Aunque en ese momento estaba visiblemente dolida, no canceló la boda inmediatamente, ya que, según confesó, su intención era darle una lección a Clever. “Quería que aprendiera a no traicionar a otra persona”, agregó.

¿Habrá una segunda oportunidad para ‘aceptar’?

En la misma entrevista, Clever, con cara de arrepentimiento, reconoció su error y pidió perdón públicamente. “Reconozco mi error... Fue un encuentro con otra mujer”, dijo visiblemente apenado.

Pero las disculpas no fueron suficientes para Elena, quien, entre lágrimas y con firmeza, lanzó su famosa frase “No acepto” antes de salir corriendo del foro, dejando a todos los presentes sorprendidos y provocando risas en las redes sociales.

¿Qué pasa ahora con Elena, la protagonista del meme?

El impacto de este inesperado momento fue inmediato, y la frase “Perdónenme todos, no acepto” se viralizó rápidamente, convirtiéndose en un éxito de memes en redes sociales.

Hoy, Elena Barrantes no solo es conocida por su participación en este viral momento, sino también por haber convertido una experiencia dolorosa en un fenómeno que sigue generando risas y reflexiones en internet.