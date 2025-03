La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia continúa generando expectativa entre los televidentes del Canal RCN. En esta edición, el drama, la intriga y los momentos románticos se combinan, y una de las relaciones que más ha dado de qué hablar es protagonizada por el deportista Mateo Varela y la actriz Norma Nivia.

¿Cuál fue la pelea más fuerte entre Norma y Mateo en La casa de los famosos?

Sin embargo, un reciente enfrentamiento entre ambos ha dejado a la audiencia con más dudas que certezas sobre su relación. En uno de los episodios más tensos, los concursantes participaron en una dinámica organizada por El Jefe, en la que debían destacar tanto las virtudes como los defectos de sus compañeros.

Lo que parecía ser una simple actividad de convivencia terminó en una pelea feroz entre Mateo y Norma, sorprendiendo a los demás participantes y a los televidentes.

Durante su intervención, Mateo decidió ser directo y ‘honesto’ con su compañera. Sin embargo, lo que esperaba que fuera una crítica constructiva, se convirtió en una fuente de conflicto.

En lugar de resaltar aspectos positivos de Norma, Mateo comenzó a mencionar varios de sus defectos, lo que hizo que ella se sintiera profundamente ofendida. “Eres muy exigente contigo misma, te gusta que todo quede perfecto y no toleras el desorden”, dijo Mateo, generando una reacción inmediata de incomodidad en la actriz.

¿Norma Nivia no está segura de su relación con Mateo?

Norma, visiblemente molesta, no tardó en expresar su desacuerdo con la situación. En conversación con Melissa Gate, mostró su indignación, asegurando que no comprendía cómo Mateo había sido tan crítico con ella en público, cuando no había mencionado tantos defectos de otros compañeros.

“Él nunca me había dicho nada de eso, y ahora me saca todos esos defectos”, se quejó Norma, añadiendo que el resto de los participantes no recibieron la misma cantidad de críticas.

El enfrentamiento escaló aún más cuando Melissa intervino, reprochando a Mateo por no haber sido más cuidadoso con sus palabras, especialmente al tratarse de una mujer. En ese momento, la relación entre Mateo y Norma parecía estar al borde del quiebre, con la actriz dejando claro que no recordaba ni una virtud que él hubiera destacado de ella, debido a la cantidad de defectos mencionados.

Pelea entre Norma y Mateo en La casa de los famosos desata reacciones, ¿una buena pareja o no?

Esta situación ha generado opiniones divididas entre los fans del programa. Mientras algunos consideran que su relación tiene un gran potencial y que los momentos de tensión son parte de la dinámica, otros ya no desean verlos juntos.

Algunos seguidores incluso han señalado que la actitud de Norma hacia Mateo parece más maternal que romántica, con varios comentarios sobre cómo ella lo regaña constantemente, algo que podría estar afectando la relación.

Por ahora, los seguidores del programa continúan debatiendo en redes sociales, dejando claro que el futuro de esta pareja es incierto, pero sin duda, este conflicto ha añadido una nueva capa de drama a la competencia.