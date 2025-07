Ozzy Osbourne en Colombia: así fueron sus dos inolvidables conciertos en Bogotá

El rugido del heavy metal se silenció este martes tras conocerse la muerte de Ozzy Osbourne, ícono indiscutible del género y figura emblemática de Black Sabbath. Su familia confirmó la noticia con un mensaje conmovedor: “Estuvo rodeado de amor”. La noticia impactó al mundo entero, especialmente a quienes tuvieron el privilegio de verlo en vivo durante su larga trayectoria.

Artículos relacionados Celebrities Humaira Asghar: su última publicación antes de ser hallada sin vida en su hogar

¿Cómo fue la despedida de Ozzy Osbourne sobre los escenarios?

Hace apenas unas semanas, el artista ofreció su último gran show en Birmingham, su ciudad natal. El evento, titulado Back to the Beginning, marcó su adiós definitivo junto a sus compañeros de Black Sabbath. Aunque la causa de su fallecimiento no fue especificada por sus allegados, Osbourne había enfrentado serias complicaciones de salud durante los últimos años, incluyendo un diagnóstico de Parkinson en 2019.

Ozzy Osbourne murió a los 76 años, dejando un legado musical y una familia marcada por el rock

¿Cuándo y cómo fueron las visitas de Ozzy Osbourne a Colombia?

Uno de los recuerdos más vívidos que Ozzy dejó en América Latina fueron sus dos conciertos en Colombia. El primero fue en abril de 2011, cuando se presentó en solitario como parte del Scream Tour en el Parque Simón Bolívar. Dos años después, en octubre de 2013, regresó a Bogotá acompañado de Black Sabbath, en una gira que emocionó profundamente a los fanáticos del heavy metal.

Artículos relacionados Felipe Saruma Saruma, exesposo de La Valdiri, mostró su cambio físico y le llovieron elogios

¿Qué canciones interpretó Ozzy en su show en Bogotá?

Osbourne ofreció una potente selección de temas que abarcó varias etapas de su carrera. Sonaron clásicos como Crazy Train, Bark At The Moon, Mr. Crowley y Mama I'm Coming Home, así como piezas de su disco Scream, que daba nombre a la gira. La energía del público, que había esperado por años su visita, hizo que cada canción se viviera como un acontecimiento.

¿Por qué el concierto de Ozzy Osbourne en Bogotá fue tan especial para sus fans?

Para muchos fanáticos, fue la realización de un sueño que parecía inalcanzable. Su presentación fue más que un show: fue una ceremonia de culto al rock, con un artista que, incluso en la madurez, seguía dominando el escenario con la fuerza de sus mejores años.

Ozzy Osbourne murió a los 76 años, dejando un legado musical y una familia marcada por el rock

Ozzy Osbourne se va, pero deja un legado imborrable en la historia de la música y en la memoria de quienes vivieron, aunque fuera una sola noche, la experiencia de verlo en vivo.