A los 39 años murió Michelle Trachtenberg, actriz que saltó a la fama por sus papeles en producciones como ‘Gossip Girl’ y ‘Buffy, cazavampiros’. El deceso se confirmó desde Nueva York, ciudad en la que residía.

¿De qué murió la actriz de Gossip Girl, Michelle Trachtenberg?

Las causas de la muerte no han sido reveladas, pero según The New York Post, Michelle fue hallada sin vida en su apartamento, ubicado en la zona de Columbus Circle.

Posteriormente, ABC News informó que el cuerpo de la actriz fue hallado por su madre, sobre las 8 de la mañana de este miércoles.

Medios estadounidenses agregaron que, por ahora, la muerte no se está investigando como un crimen violento, sin embargo, se espera en las próximas horas nuevos detalles por parte de las autoridades competentes, así como un pronunciamiento oficial por parte de la familia.

Personas allegadas a Trachtenberg le revelaron a ABC News que recientemente ella se había sometido a un trasplante de hígado, debido a una delicada enfermedad que le diagnosticaron tiempo atrás.

Entre tanto, el Departamento de Policía de Nueva York dio a conocer que recibieron una llamada al 911 y cuando acudieron al lugar de los hechos hallaron a la actriz inconsciente. Pese a las maniobras de los paramédicos, fue declarada muerta en el mismo sitio donde se encontraba.

Así le respondió Michelle Trachtenberg a un usuario que la criticó en redes

En sus últimas publicaciones en redes sociales, Michelle Trachtenberg había evidenciado un gran cambio físico que, sin embargo, provocó críticas y malos comentarios. Ante esto, la actriz salió en su defensa.

Explíquenme por qué me ven enferma. ¿Perdieron el calendario y no se dieron cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que hayan dejado un comentario así

Trachtenberg inició su carrera como actriz muy joven. A los 3 años apareció en un capítulo de La Ley y el Orden y pronto se le fueron abriendo más puertas, al punto de actuar en series juveniles y adolescentes.

Sin embargo, su llegada al estrellato se dio con su personaje de Georgina Sparks en el drama adolescente Gossip Girl. Su interpretación le valió una nominación a Mejor Villana en los Teen Choice Awards.

Ed Westwick, con quien Michelle compartió set en Gossip Girl, fue uno de los primeros en pronunciarse por el deceso de la actriz de 39 años.

“Estoy muy triste por el fallecimiento de Michelle Trachtenberg. Envío oraciones”, escribió en un mensaje publicado en su Instagram personal.