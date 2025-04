El funeral del papa Francisco ha congregado a miles de personas alrededor del mundo en Roma. Creyentes y no creyentes han querido darle el último adiós al líder de la Iglesia Católica que falleció el pasado 21 de abril, un día después de concluir la Semana Santa.

¿Cómo fue el último recorrido del Papa Francisco por las calles de Roma?

Imágenes que circulan en redes sociales y otras compartidas por medios oficiales dan cuenta de la multitudinaria despedida al sumo pontífice. Se calcula que 250.000 personas han asistido, tanto al funeral como a la despedida por las calles de la capital italiana.

El féretro de Francisco arrancó su recorrido en un coche fúnebre en la plaza de San Pedro y continuó su camino hasta llegar a la basílica de Santa María la Mayor, lugar donde reposarán los restos del argentino.

Por cada sitio por donde pasó el féretro de Francisco predominaron los aplausos y la nostalgia. Una imagen en particular ha desatado miles de reacciones en redes sociales, y ocurrió cuando el coche fúnebre pasó por el Coliseo Romano, uno de los sitios más históricos del mundo.

Un lugar que ha visto pasar la mayoría de la historia de Roma y toda Italia, esta vez, se convirtió en testigo silencioso ante la presencia de muchas personas que buscaban el mejor sitio para darle el último adiós al Papa.

Al llegar el féretro a la Basílica de Santa María la Mayor se realizará un funeral privado y así concluirán las ceremonias por la muerte del santo padre. Según ha trascendido, su tumba solo llevará la inscripción ‘Franciscus’ y una reproducción de su cruz pectoral.

Aunque había atravesado delicados problemas de salud, la muerte del papa Francisco tomó por sorpresa a millones de feligreses. Previo a su deceso, el sumo pontífice había participado de algunas actividades como parte de la Semana Santa; incluso, en una de sus últimas apariciones públicas, se dirigió a los creyentes en medio del Domingo de Pascuas.

¿Por qué el Papa Francisco no volvió a verse con su única hermana viva, María Elena?

Ahora que se produjo el deceso de Francisco, surgen muchas preguntas sobre quién lo sucederá en el Vaticano, pero mientras eso ocurre han salido a la luz teorías y distintas versiones sobre la vida del líder de la Iglesia Católica.

Una duda que ha tomado fuerza en los últimos días tiene que ver con la razón por la que Francisco no volvió a verse con María Elena, su única hermana viva, y quien reside actualmente en Argentina.

Desde que se convirtió en papa, Francisco no volvió a visitar su país natal y no porque no lo deseara. Al parecer, la mayor intención del santo padre era enfocarse en otras naciones, puesto que en Argentina ya había vivido mucho tiempo.

Ya sea por compromisos laborales o por los miles de kilómetros de distancia, Francisco y María Elena se mantuvieron alejados, aunque solo físicamente. En una entrevista de 2013, María Elena contó que con Francisco se escribían cartas y hablaban una vez por semana. Ella no pudo asistir al funeral de su hermano, dado que, por su avanzado estado de edad, los médicos le aconsejaron no hacer un viaje tan largo.