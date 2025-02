La transferencia de Jhon Jáder Darán a Al Nassr de Arabia está dando mucho de qué hablar. El nuevo equipo del delantero colombiano “rompió” la chequera para hacerse con los servicios de él, llegando a desembolsar casi 100 millones de euros.

Durán no ha estado exento de las críticas; algunos lo tildaron de codicioso y ambicioso y de preferir el dinero antes que la gloria deportiva. Además, consideran que su partida a Arabia le podría cerrar las puertas de la Selección Colombia.

Sin embargo, Jhon Jáder está seguro del paso que dio y su ilusión es seguir triunfando como futbolista.

Este fichaje hecho por Al Nassr ha roto varios récords y de paso ha puesto al antioqueño como el futbolista colombiano más caro de la historia.

¿Quiénes son los futbolistas colombianos más caros de la historia?

Con los 77 millones de euros desembolsados por el cuadro árabe, Jhon Jáder protagonizó el fichaje más costoso de un jugador colombiano hasta ahora. En segundo lugar, ahora queda James Rodríguez, quien llegó al Real Madrid en el 2014 a cambio de 75 millones de euros.

El tercer puesto es para Luis Díaz, por quien Liverpool pagó 53 millones de euros en 2022; en cuarto lugar, de nuevo aparece James, pero cuando pasó del Porto al Mónaco en 2013. En aquella ocasión, los monegascos pagaron 45 millones de euros.

Falcao García aparece en el quinto puesto: en 2013 se marchó del Atlético de Madrid al Mónaco a cambio de 43 millones de euros. Sexto es Dávinson Sánchez, transferido por 42 millones de euros del Ajax al Tottenham en 2017; y séptimo, Jackson Martínez, que fichó por 42 millones de euros por Guangzhou de China en 2016.

Durán, de esta manera, logró desbancar de la danza de los millones a dos jugadores que han hecho historia en Colombia: James Rodríguez y Falcao García.

¿Qué dijo Jhon Durán de quienes lo tildan de "codicioso"?

Jhon Jáder Durán entregó sus primeras declaraciones tras convertirse en jugador del Al Nassr. El atacante se defendió de las críticas que ha recibido por la gran cantidad de dinero que recibirá mientras sea jugador del conjunto de Arabia.

“A las personas que están hablando que me mueve el dinero, quiero decirles que ellos no conocen nada de mi vida, a mí no me mueve el dinero, soy un niño, sigo compartiendo con todos los míos, el dinero para mí no es lo más importante en la vida. Tomé la decisión y creo que para mí es la mejor decisión”.

El hombre nacido en Medellín también afirmó que llegar a esta liga no es un retroceso para su carrera y, en cambio, la valoró porque considera que ha subido mucho el nivel y cuenta actualmente con grandes estrellas del balompié, entre ellas, Cristiano Ronaldo.