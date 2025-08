Influencer sufre fractura de columna tras intentar reto viral de Nicki Minaj en tacones

Una influencer vivió un momento impactante tras intentar uno de los retos más virales de TikTok.

A tan solo semanas de haber dado a luz, la joven terminó con una lesión en la columna luego de imitar una peligrosa pose en tacones, inspirada en un videoclip de una famosa rapera.

El video de su caída rápidamente se volvió tendencia en redes, generando preocupación y debates sobre los límites de estos desafíos digitales.

Se trata de Mariana Vasiuc, una creadora de contenido rusa que también trabaja como esteticista. Con apenas ocho semanas de haber dado a luz, decidió sumarse al reto conocido como el Nicki Minaj Stiletto Challenge.

En su intento por recrear la arriesgada pose, perdió el equilibrio mientras estaba subida sobre una torre improvisada de botes de leche de fórmula de su bebé, haciendo un guiño a su reciente parto.

La caída fue tan fuerte que le provocó una fractura por compresión en la columna vertebral.

A pesar de lo delicado de su lesión, la influencer ha mantenido una actitud optimista frente a la situación.

En sus redes sociales compartió que, tras la fractura por compresión que sufrió en la columna, está cumpliendo con todas las recomendaciones médicas.

Lejos de alejarse del entorno digital, ha continuado activa en sus plataformas, donde incluso se ha tomado el accidente con humor.

Aseguró que, tras la viralización del video, más de 50 personas le enviaron la grabación desde distintos medios y cuentas, lo que la hizo bromear diciendo que ahora vive en “modo estrella”.

“Gracias a un video que no se filmó con éxito, me desperté como una persona popular. Más de 50 personas me enviaron hoy mi reel desde diferentes publicaciones”, escribió la influencer