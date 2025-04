La inesperada muerte de Rubby Pérez ha causado conmoción en el mundo de la música, especialmente, en el merengue, del cual era gran referente. El artista falleció como consecuencia de la caída del techo del Jet Set Club, donde se presentaba.

Era una de las discotecas más reconocidas y prestigiosas de República Dominicana, por lo que nadie imaginaba que allí se desataría una tragedia de tanta magnitud.

El techo cayó justo cuando Rubby se encontraba interpretando una de sus canciones. Quedó bajo los escombros y al ser rescatado ya estaba sin vida.

¿El cantante Rubby Pérez presentía su muerte?

Al confirmarse la lamentable noticia, se han conocido reacciones por parte de sus familiares. Su hija Zulinka compartió una de las últimas conversaciones que tuvo con el artista de 69 años.

En esa charla, Rubby le dedicó emotivas palabras a su hija y afirmó que sus descendientes son su gran motivación para seguir cantando y produciendo ingresos.

“Yo digo que papi se lo presentía (la muerte) porque él se sentaba en su balcón a echarle agüita a las matitas que dejó mi mamá y me dice 'Mira, yo seguiré luchando mientras vida tenga por ustedes, mis hijos, pero más por ti y por Nahim, yo haré lo que sea por ustedes, mi vida por mis hijos’. Mi papá era así, (daba) su vida por sus hijos", contó en una entrevista Zulinka.

La mujer expresó que había mucha confianza con su padre y siempre solían hablar de distintas situaciones de la vida y el futuro,

Las cosas que hablamos él y yo… yo siempre me sentaba con él en la terraza y él me decía 'Mami, te voy a confiar tal cosa', me decía ' Yo solo puedo hablar mis cosas contigo', y era desde siempre, desde chiquita, porque mi mamá, mi papá y yo éramos así (unidos)

Zulinka, por otro lado, contó un impactante hecho ocurrido previo al derrumbe del techo en el Jet Set Club de Santo Domingo. Cree que gracias a lo que hizo su papá aún está con vida.

“La gente estaba pidiendo ‘De color de Rosas’, yo soy quien lo canto y le dije: ‘Papi, no puedo cantar bien “, esto debido a un proceso al que se sometió la hija del cantante. Seguidamente, agregó que Rubby le contestó “quédate en tu micrófono y yo paso al mío”, confirmando que, si no hubiesen realizado ese cambio, ella no estaría contando lo ocurrido en esa triste madrugada.

El merenguero era tan protector que siempre hacía lo que fuera con tal de preservar el bienestar de sus hijas.

¿Cuántos hijos tenía Rubby Pérez, fallecido en la tragedia del Jet Set Club?

Rubby Pérez tuvo siete hijos, cinco mujeres y dos hombres. Zulinka era de las más conocidas en el ámbito del espectáculo, ya que se desempeñaba como corista en su agrupación. Zulinka es fruto del matrimonio del artista con Inés Lizalde, quien falleció en 2022 a causa de un cáncer de mama.

Además, ha salido a relucir el nombre de Ana Beatriz Pérez; ella es fruto de un amorío del cantante con la diseñadora Michelle Reynoso. Asimismo, en una entrevista para una emisora nacional, Rubby declaró que tenía una hija llamada Casey, cuyo origen es colombiano.