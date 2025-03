Hace solo unas horas, Aida Victoria Merlano confirmó una noticia que sorprendió a muchos: está esperando su primer hijo. La influencer y empresaria compartió en sus redes sociales un emotivo video donde anunció su embarazo, poniendo fin a los rumores que habían estado circulando.

¿Cómo se confirmó el embarazo de Aida Victoria Merlano?

En el video, Aida reflexionó sobre las adversidades que ha tenido que enfrentar en su vida, incluyendo su complicada situación legal relacionada con el escape de su madre.

A través de imágenes de noticieros que mostraban su detención, Aida mostró su resiliencia. “¿Cómo es que eres tan fuerte?”, se cuestionó en el video, para luego afirmar: “A veces no lo es, se aguanta por instinto, porque no queda de otra”. A lo largo de la grabación, la influencer dejó claro que, aunque las circunstancias no siempre sean fáciles, la esperanza y la fortaleza femenina siempre prevalecen.

Pero más allá del mensaje emotivo y lleno de esperanza, fue el final del video lo que realmente impactó a los seguidores de Aida Victoria. Con una frase cargada de emoción, anunció su embarazo: “Siempre tendremos la mágica capacidad de crear esperanza en los senderos más adversos”.

De inmediato, la publicación se llenó de comentarios de felicitaciones y buenos deseos, aunque uno en particular no pasó desapercibido.

Epa Colombia había predicho el embarazo de Aida Victoria Merlano, ¿cómo supo?

La noticia de su embarazo ya había sido predicha por Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, quien en enero de este año sorprendió a sus seguidores con un video donde afirmaba tener un “chisme macabro”. En ese video, la influencer reveló que Aida Victoria estaba esperando un bebé.

“Amiga, por favor siéntate, porque te tengo un chisme. Aida Merlano está embarazada, ella quería embarazarse de Westcol, pero como él no la valoró, se consiguió otro hombre”, aseguró Epa, desatando todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Además, mencionó que Aida ya presentaba síntomas de embarazo, como vómitos, lo que dejó a muchos aún más intrigados.

A pesar de las controversias y los comentarios sobre el origen de la predicción, el video de Epa Colombia se viralizó rápidamente y, con el paso de los días, la confirmación de Aida Victoria dejó a todos sorprendidos.

Este hecho ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, convirtiendo la predicción de Epa Colombia en un tema de conversación que continúa dando de qué hablar.