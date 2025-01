Josie Totah y Karan Brar protagonizaron inesperado beso

El nombre de la actriz trans Josie Totah y el actor Karan Brar se convirtieron en tendencia en las últimas horas tras compartir por medio de las redes sociales un inesperado beso entre ambos. Aunque el hecho tomó por sorpresa a más de uno, los actores, que ganaron gran popularidad tras su participación en la serie juvenil de Disney, ‘Jessie’, emocionaron a toda una generación que creció viéndolos a través de la pantalla chica.

¿Josie Totah y Karan Brar de ‘Jessi’ confirmaron su relación? Este video lo comprobaría

El pasado lunes 13 de enero, la actriz trans Josie Totah compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cientos de seguidores, un revelado y muy inesperado video con el que habría confirmado su noviazgo con el actor Karan Brar con quien compartió set durante su infancia.

Pues en el audiovisual, en el que inicialmente aparece Totah, se puede ver cómo Karan aparece de sorpresa para abrazarla y darle un tierno beso que termina con una encantadora sonrisa. El video que acumula cientos de reproducciones está acompañado por la frase: “somos dos mejores amigos platónicos que bailamos un poco cerca del sol”.

Sin embargo, tras el tierno momento, es la misma Josie Totah quien en medio de un ataque de risa asegura que solo se trató de una broma, desmintiendo así cualquier rumor de romance entre ambos actores.

Internautas aseguran que Karan Brar sí está enamorado de Josie Totah

Pese a la aclaración realizada por Jose Totah, los internautas se mostraron en desacuerdo, pues muchos coincidieron en que entre los dos había una química bastante notoria. De hecho, se refirieron al tierno gesto que tuvo Karan Brar al cerrar los ojos al momento de besar a la actriz.

De esta manera, comentarios como: “Pero si el Karan Brar hasta los ojos cerró”, “Puede que Josie piense que es una broma pero la mirada de Karan no miente”, “no reina, eso no es ninguna broma, se casan”, “Ah no mija, ahora se casan ya nos ilusionaron”, fueron algunos de los más destacados por parte de sus miles de fanáticos.