María Fernanda Méndez, conocida en redes sociales como La Mafe Méndez, expuso la dramática situación que está viviendo por un dinero que le adeuda a un hospital en Estados Unidos.

La reconocida creadora de contenido dio a conocer que la millonaria deuda surgió luego de que fuera atendida en dicho país.

La Mafe relató que todo empezó cuando viajó a la ciudad de Miami. Todo parecía que iba bien, pero de repente empezó a sufrir un fuerte dolor abdominal y pélvico. Ante la situación acudió a un centro médico.

¿Cuál es la cifra de dinero que Mafe Méndez le debe a un hospital de EE.UU.?

La mujer llamó a urgencias y reveló su ubicación; en poco tiempo llegaron a su casa expertos que la atendieron y la trasladaron a un hospital. Ella se desmayó y cuando despertó ya estaba rodeada de varios médicos.

Sin embargo, paradójicamente, la buena atención médica y que el hospital no escatimó en gastos, le terminó jugando en contra, pues al ver lo que debía pagar quedó totalmente impactada.

La Mafe manifestó que la deuda asciende a los 275.000 dólares, es decir, $1.061.000.000 en peso colombiano. La joven de 29 años contó que el valor resultó ser muy alto, ya que el seguro que tiene no fue aplicado por parte del hospital.

“Estoy con una abogada mirando qué hacer. Confío muchísimo en Dios porque él me puso en ese hospital con todos esos medicamentos y exámenes. Creo plenamente que voy a saldar esa deuda de la mejor manera Así se trabajando en ese hospital: ‘Hellow, do you need assistance?’. Me echan”, dijo Méndez.

En charla con el programa La Red, Mafe agregó que desde el seguro le afirmaron que el mismo sería aplicado fuera de Colombia, pero eso no sucedió y ahora carga encima una gran deuda.

La influencer también contó que su problema médico tuvo que ver con que se le estalló un ovario y eso generó una hemorragia interna. Debido a eso, le tuvieron que reemplazar mucha sangre mediante transfusiones. Asimismo, le practicaron una ecografía para descartar que hubiera más sangrados dentro del abdomen.

En definitiva, sin imaginarlo, todos los tratamientos terminaron engrosando la deuda, que hoy parece impagable para ella.

La Mafe ya está mejor de salud, pero el dinero pendiente por pagar es algo que no la deja estar tranquila, sin embargo, es optimista y cree que pronto se solucionará.