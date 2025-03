Daddy Yankee, el ícono del reguetón que marcó generaciones con su música ha tomado un rumbo completamente distinto en su vida. Atrás quedaron los estadios abarrotados por fanáticos coreando ‘Gasolina’ o ‘Lo que pasó, pasó’. Hoy, su voz sigue resonando con fuerza, pero con un mensaje muy diferente: la fe y la transformación espiritual.

Daddy Yankee llevó su mensaje de fe a miles de personas en Medellín

El pasado jueves 27 de marzo, el estadio Polideportivo Sur de Envigado se convirtió en el escenario de un evento sin precedentes. En lugar de una multitud vibrando al ritmo del reguetón, miles de personas se congregaron para escuchar un testimonio de vida y esperanza.

Daddy Yankee ya no es solo una leyenda musical, ahora es un instrumento de Dios que busca tocar corazones en Colombia y el mundo.

Su participación en el evento cristiano ‘A Pesar de Todo Fest’ dejó claro que su misión va más allá de la música. Ante 20.000 personas, el puertorriqueño compartió un relato impactante que marcó su conversión.

“Yo recuerdo aquí en Cali, iba a punto de cantar un show y no sabía que era hipertenso. Ese día, por poco me da un infarto. Sabiendo que estaba a punto de morir, le prometí al Señor que, si me levantaba de ahí, le iba a servir. Y por eso estoy aquí esta noche, porque cumplí mi promesa”, expresó con profunda emoción.

¿Qué artistas estuvieron junto a Daddy Yankee en Medellín?

El evento no solo llevó un mensaje de fe, sino que también tuvo un propósito solidario: recolectar alimentos para más de 250.000 personas en situación de vulnerabilidad. Daddy Yankee, acompañado de artistas cristianos como Barak, Redimi2, Indiomar y Marcos Yaroide, así como oradores inspiradores, demostró que su influencia ahora se traduce en esperanza y transformación.

¿Qué más hizo Daddy Yankee en Medellín?

A través de sus redes sociales, el artista compartió su gratitud por el cariño recibido en Colombia. “Qué honor llevar las buenas nuevas a mi Colombia que tanto amo. En los estadios donde daba conciertos, ahora mi Padre me lleva a llevar su Palabra. Dios sigue siendo el mejor estratega en la historia”, escribió.

Además, aprovechó su paso por Medellín para conocer más de su cultura y disfrutar de una tradicional bandeja paisa.

Daddy Yankee ha dejado claro que su camino ya no es el de la fama y el éxito musical, sino el de servir a Dios y ser un faro de luz para quienes buscan un cambio en sus vidas. Su historia es un recordatorio de que la verdadera transformación empieza desde el corazón.