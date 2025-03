Daniel Hernández, mejor conocido en la industria musical como Tekashi 6ix9ine, vuelve a apoderarse de los titulares. Esto luego de que las autoridades allanaran su mansión ubicada en un prestigioso lugar de Florida, Estados Unidos. Esta nueva polémica se suma a una serie de episodios que ha protagonizado en los últimos meses y que lo han puesto en el ojo del huracán.

¿Por qué allanaron la mansión de Tekashi 6ix9ine en Florida, Estados Unidos?

El pasado jueves 13 de marzo, agentes federales y de la policía local arribaron a la mansión de Tekashi 6ix9ine en Florida para llevar a cabo un operativo que duró cerca de 6 horas. Este allanamiento, que incluyó a investigadores de narcóticos debido a los antecedentes del rapero, forma parte de los controles rutinarios a los que está sometido por su libertad condicional.

Según información de medios internacionales, las autoridades de la Oficina del Sheriff de Palm Beach, junto con el equipo de narcóticos asignado, registraron minuciosamente cada rincón de la inmensa propiedad. Tras varias horas de búsqueda, los oficiales incautaron diversos objetos, entre ellos armas y sustancias psicoactivas. Aunque estos elementos pudieron haberlo enviado nuevamente tras las rejas, finalmente no fue así.

¿Por qué Tekashi 6ix9ine no fue arrestado tras allanamiento a su mansión?

Aunque Tekashi 6ix9ine fue esposado durante el allanamiento como parte del protocolo de seguridad, no fue arrestado. A pesar de que las autoridades hallaron objetos que podrían comprometer su libertad provisional, no encontraron pruebas suficientes que lo vincularan directamente con esos elementos. Las muestras de ADN tomadas durante la intervención no establecieron ninguna conexión entre él y los objetos incautados.

Tras el procedimiento, el rapero publicó un comunicado en el que insistió en su inocencia y aclaró que solo estaba cumpliendo con su arresto domiciliario. Sin embargo, este nuevo incidente empañó nuevamente su imagen, sumándose a la serie de controversias en las que ha estado involucrado en los últimos meses. Su vida personal sigue siendo centro de atención mediática.