Actores de Gossip Girl se despiden de Michelle Trachtenberg

El pasado miércoles 26 de febrero se dio a conocer el fallecimiento de la actriz estadounidense Michelle Trachtenberg a sus 39 años. La joven actriz fue hallada sin vida en su apartamento en Nueva York. La noticia ha conmocionado no solo a sus fanáticos, sino también a sus compañeros de set, especialmente a quienes trabajaron con ella en Gossip Girl. Varios de ellos expresaron su tristeza en redes sociales, enviando mensajes de condolencias a su familia.

Tras el lamentable fallecimiento de Michelle Trachtenberg, varios actores que compartieron set con ella en la icónica serie Gossip Girl se pronunciaron en redes sociales para expresar sus condolencias a la familia.

Blake Lively, quien interpretó a Serena van der Woodsen, destacó las cualidades de la actriz y su personalidad vibrante: “Ella era electricidad. Sabías cuando entraba en una habitación porque la energía cambiaba. Todo lo que hacía, lo hacía al 200 %... El tiempo pasa. Das por sentado que tendrás la oportunidad de ver a una vieja amiga”, expresó.

Por su parte, Ed Westwick, conocido por su papel de Chuck Bass, lamentó la noticia: “Es muy triste saber del fallecimiento de Michelle Trachtenberg. Enviamos oraciones”.

Chace Crawford, quien interpretó a Nate Archibald, también la recordó con cariño: “Única en su especie. Era una fuerza de la naturaleza y tan, sin disculpas, divertida y magnética. Recordando esos años con una gran sonrisa. Simplemente, una terrible pérdida. Te amo”.

¿De qué murió Michelle Trachtenberg? Esto es lo que se sabe hasta el momento

Hasta ahora, las causas de su muerte no han sido reveladas; sin embargo, The New York Post informó que la actriz fue hallada sin vida en su apartamento en Columbus Circle, Nueva York. De acuerdo con ABC News, su madre encontró el cuerpo alrededor de las 8 de la mañana del pasado miércoles.

Según información brindada por medios internacionales, la muerte no se investiga como un crimen violento, y se espera que en las próximas horas se revelen más detalles por parte de las autoridades o un pronunciamiento oficial de la familia.