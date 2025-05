Los participantes nominados se encontraron en el tradicional 'brunch' previo a la gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia.

En medio de esta dinámica Emiro Navarro como líder de la semana hizo una pregunta en la que les indagó a sus compañeros sobre qué participante no merecía llegar a la final de La casa de los famosos Colombia.

Esta pregunta provocó malestar y confrontaciones entre los participantes nominados, muestra de esto fueron Yina Calderón y Altafulla.

La DJ y empresaria aseguró que no podía decir quién merecía estar en la final del reality del Canal RCN, pero sí podía decir a quién no le gustaría ver ahí porque no se lo merece para ella.

Merecedor eso solo lo sabe Dios y Colombia. Pero no es justo porque el resto llevamos mucho más tiempo acá. No es justo que ellos lleguen.

Yina Calderón aseguró que no creía que los últimos en llegar a la competencia merecían llegar a La casa de los famosos Colombia, poniendo a La Jesuu y Altafulla como ejemplo.

Siento que a nivel competitivo no es que generen mucho la verdad. Si es mejor que no lleguen.

¿Cómo reaccionó Altafulla al saber que Yina Calderón no lo ve merecedor de llegar a la final de La casa de los famosos?

Este comentario no le gustó a Altafulla quien no dudó en confrontar a Yina Calderón y expresarle sus argumentos de por qué ellos sí merecían llegar a la final a pesar de haber llegado después a la competencia.

El cantante le puso como ejemplo un partido de fútbol, asegurando que, ellos no habían decidido ingresar tarde a La casa de los famosos Colombia, en el caso de él, ya que siempre estuvo dispuesto a participar.

A mí si me parece justo porque yo no llegué tarde por decisión mía, sino por decisión del Jefe, es como si un jugador entra al último minuto y mete el gol de la victoria, entonces no vale el gol.

Altafulla aseguró que si él no hubiese creído que podría llegar lejos en la competencia no hubiera aceptado la propuesta del Jefe.

La Toxi Costeña, Camilo y Yina Calderón no quieren a La Jesuu y Altafulla en la final de La casa de los famosos

Al igual que Yina Calderón, La Toxi Costeña y Camilo Trujillo se mostraron de acuerdo en no querer que un participante nuevo lograra llegar a la gran final.

Camilo se decantó por La Jesuu asegurando que Altafulla se había luchado más la competencia hasta el momento al haber sido expulsado y tener que estar nominado hasta la semifinal.

La Toxi Costeña si eligió a Altafulla para que no llegara a la final asegurando que prefería ver a personas como Mateo con las que tuvo diferencias, pero se la había luchado más que los últimos participantes en ingresar.

