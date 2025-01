La empresaria Yina Calderón y la influenciadora Melissa Gate protagonizaron una nueva discusión en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN que puedes disfrutar 24/7 a través de la aplicación dando clic AQUÍ.

Ambas se encontraron en el Beauy y no aguantaron para cruzar palabras recordando la controversia que han tenido en redes sociales antes de su ingreso al reality.

Melissa le reclamó a Yina Calderón sus comentarios hacia ella señalando que era una “desconocida”, a lo que la empresaria le señaló que para ella era así porque no sabía quién era cuando la anunciaron como aspirante para La casa de los famosos Colombia.

“No me conocías y aun así saliste a hablar de mí porque te gusta hablar mal de todo el mundo (…) No te da para criticar a nadie porque eres muy fea, Dios te odio primero. Usted tiene un c*** amputado”, le dijo Melissa.