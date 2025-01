La empresaria Yina Calderón opinó sobre algunos de los nuevos participantes confirmados para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, la joven reaccionó sobre los que serán sus próximos compañeros.

Este fin de semana se confirmaron seis famosas más La abuela, Kata Otálvaro, Marlon Solórzano, La Toxicosteña, Mateo Varela y Mauricio Figueroa.

Sobre los primeros revelados confesó que le gustaron dos de ellos para tenerlos como compañeros.

“La Abuela no la conozco, pero me gusta porque siento que es chévere que esté en la casa, es un poco estrambótica, me gusta. Marlon es amigo mío, me encanta, era novio de una amiga mía. Kata no sé quién es”, dijo.