Luego de que la empresaria Yina Calderón llorara tras la ausencia de Melissa Gate por su intercambio a La casa de los famosos All-Stars con Manelyk González y que confesara que extrañaba a la influenciadora, decidió cambiar de opinión.

Durante la gala de este miércoles 9 de abril, ambas casas se conectaron y la Jefa de La casa de los famosos All-Stars le pidió un consejo a Melissa Gate para Manelyk luego de las discusiones que ha tenido con Yina Calderón a lo que ella le dijo:

"Ten mucha paciencia, tú eres de las mías, eres la mejor, incluso eres más intrépida que yo, pero enfócate en ti y en la linda persona que eres, no le des protagonismo a personas que no se lo merecen, disfruta cada instancia en la casa que allá también hay personas maravillosas, no te enfoques en lo malo".

Tras sus palabras, Yina Calderón quedó molesta con Melissa Gate sintiéndose desilusionada al pensar, según ella que, "Malvada Gate" había cambiado.

"Traté de ser buena gente con Melissa y ayer tirándole indirectas a Manelyk 'no le pares bolas y no le des foco a gente que no lo merece', yo escuché a la Melissa y no se me olvida y yo de verdad sí dije 'qué feo que se vaya de esta casa', diciendo que es ella es importante y ella diciendo eso", señaló.