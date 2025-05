A horas de que se conozca el nombre del primer eliminado de la doble eliminación que se llevará a cabo de la semana del 12 al 18 de mayo en La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón habló sobre su rol dentro de la competencia y el por qué se comporta de la manera en la que lo hace. Además, confesó sentirse agotada a raíz de esto y no pudo evitar llorar.

Artículos relacionados Karina García Hija de Karina García reaccionó al regreso de su mamá a La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón está agotada en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón aprovechó que la única habitación habilitada actualmente dentro de La casa de los famosos Colombia se encontraba sola para hablar con su fanaticada por medio de las cámaras. Mientras se encontraba recostada en su cama, la influenciadora reflexionó sobre la demanda que tendría el papel que habría adquirido en la competencia, siendo este el de “villana”.

Yina Calderón lloró justo antes de la doble eliminación en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

La influenciadora confesó que, aunque había dejado claro desde un principio su forma de ser y cómo iba a actuar a lo largo del reality, se sentía agotada por todo lo que esto implicaba.

“El hecho de que yo tenga este perfil de villana y mala de la película, de la frentera que no se doblega por nada y sigue parada en la raya no significa que no me canse, se los juro que me canso. No pensé que ser la mala de la historia fuera tan duro”, manifestó ante las cámaras mientras se limpiaba las lágrimas del rostro.

De esta manera, aunque Yina ha mantenido una postura firme desde el inicio del reality, dejó claro que hay momentos en los que la carga emocional le pasa factura.

Artículos relacionados Epa Colombia ¿Le dieron casa por cárcel a Epa Colombia?, esta fue la decisión de la jueza

Yina Calderón continúa firme en hacer la vida imposible a Altafulla en La casa de los famosos

Sin embargo, pese a su sentir, la influenciadora aseguró que continuaría con su papel de villana en especial en contra de Andrés Altafulla. Pues manifestó que le iba a hacer “la vida imposible” hasta que alguno de los dos saliera de La casa de los famosos Colombia.

“No me doblego por anda, le voy a hacer la vida imposible hasta que me vaya de acá… Con mi sola presencia los perturbo.