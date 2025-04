Durante la jornada de nominación del 23 de abril en La casa de los famosos Colombia sucedió algo que dejó en 'shock' a varios televidentes, la decisión de Yina Calderón de nominar a una de sus amigas del cuarto 'Fuego', Karina García.

¿Por qué Yina Calderón nominó a Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón tenía el poder de sacar a una persona de la placa de nominados e intercmabiarlo por otro participante, aunque tenía pocas opciones para elegir, sorprendió a todos al elegir a Karina García.

Tras la jornada de nominación que revolucionó La casa de los famosos Colombia, Yina se sentó a hablar con La Toxi Costeña de lo que hizo, confesando por qué había nominado a la que se suponía era una de sus amigas en el reality.

Yo siento que Karina no está haciendo las cosas bien, solo quiere figurar y solo piensa en ella.

Yina Calderón le aseguró a La Toxi Costeña que sentía que Karina no estaba jugando en grupo y que solo pensaba en su bienestar, además, le expuso que se había puesto brava cuando le llegó la ropa a la cantante.

A ella le dio rabia cuando llegó tu ropa, ella no nos quiere.

¿Por qué Yina Calderón no nominó a Melissa Gate y sí a Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón se mostró segura que había tomado la decisión correcta al nominar a Karina García porque sentía que su corazón se lo indicaba tras ver supuestas actitudes en ella que no le gustaron.

Frente a por qué no nominó a otras personas como Melissa Gate o Emiro Navarro, quienes no son tan cercana a ella, la influenciadora aseguró no lo hizo porque a pesar de no ser amiga de ellos sentía que estaban jugando mejor que Karina.

Yo tenía que nominar a alguna de Fuego, no iba a nominar ni a La Toxi, Lady, Emiro o Melissa porque aunque no son mis mejores amigos juegan con el corazón, no con la ambición.

A esta conversación entre Yina Calderón y La Toxi Costeña llegó Karina García, quien decidió confrontar a sus compañeras de fuego para saber qué estaban pasando con ella y la razón de la nominación de Yina Calderón.

¿Cómo reaccionó Karina García al saber los motivos por los que Yina Calderón la nominó en La casa de los famosos Colombia?

Karina García decidió preguntarles a Yina Calderón y a La Toxi Costeña si pasaba algo con ella o tenían algo por decirle tras ver lo que le había hecho la DJ de guaracha.

Yina aprovechó para expresarle a Karina García lo que pensaba asegurándole que tenía 'muchas cosas por decirle', ya que sentía que ella no estaba jugando con ellas.

Tú estás jugando para ti, solamente estás pensando en ti y no en grupo. A ti solo te importas tú

Yina Calderón le sacó en cara el tema de su relación con Altafulla a Karina García, señalándola que aprovecharse de él para su beneficio y también le recalcó su supuesta reacción con la ropa de La Toxi Costeña.

Ante estos comentarios de Yina Calderón, Karina García se mostró desconcertada y se quebró en llanto al ver que sus 'amigas' se pararon de la sala y la dejaron hablando sola, buscando consuelo en Lady Tabares.

Yo pensé que estabamos juntas hasta el final, ustedes están equivocadas.



