Una de las participantes de La casa de los famosos Colombia que constantemente está dando de qué hablar en redes es la influenciadora Yina Calderón.

La influenciadora Yina Calderón a lo largo de la competencia se ha mostrado como una mujer directa y como ella misma dice 'sin pelos en la lengua' para decir lo que piensa, algo que le juega a favor y en contra muchas veces.

Sin embargo, aunque en ocasiones se muestre fría y con una coraza en su corazón, la influenciadora ha demostrado que, con las personas que tiene confianza logra abrir sus sentimientos y contar detalles de su vida.

Esto quedó demostrado en una reciente conversación que tuvo con Sebastián Arias, Karina García y La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia.

Precisamente, fue Sebastián, la persona que quiso indagarle por la foto que tenía de un niño en un peluche que tiene ella, dudando si era su hijo o no.

Yina Calderón le respondió que el niño que aparecía en su peluche era su sobrino, porque ella por el momento no tiene hijos por varias razones.

La influenciadora, aseguró que, la principal razón por la que no ha tenido hijos es porque se dedicó a hacer dinero y sacar adelante a su familia.

Yo no tengo hijos, siempre he sido precabida con eso y me dediqué a hacer dinero, los dejé para más adelante.

Sin embargo, Yina confesó que, durante estos años en los que ha postergado la maternidad tuvo un gran problema, el alcohol, ya que empezó a gastarse su dinero en esto.

Por primera vez, Yina Calderón habló en La casa de los famosos Colombia de su vida amorosa, confesando que había estado en una relación amorosa durante un poco más de cinco años.

Yina Calderón confesó que, su relación con Julián había estado marcada por la abundancia, sin embargo, aunque con él sentó cabeza, llegó el punto en el que sentía que no era ella misma.

Con él todo fue abundancia, pero no me sentía cómoda porque no era yo, me sentía como una señora y mis sueños eran como ama de casa.