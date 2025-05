La empresaria Yina Calderón reaccionó luego de que la influenciadora la Jesuu la tildara de "lambona" en La casa de los famosos Colombia.

Los participantes tuvieron una nueva jornada de nominación este martes 13 de mayo luego de que el Jefe decidiera que en esta semana del Juicio Final hubiera doble eliminación, este miércoles 14 de mayo y el domingo 18 de mayo.

En el turno de Altafulla, este le dedicó puntos a Yina Calderón y a Camilo Trujillo, a quien señaló que él sabía que eran amigos y rivales.

La empresaria reaccionó llamándolo "lambón" y que por eso no le daba motivos reales de sus votos hacia él.

Cuando le tocó votar a la Jesuu, esta le dio tres puntos a Yina Calderón reaccionando al comentario que le hizo a Altafulla.

Una vez se acabó la gala, la empresaria les habló a sus seguidores en una de las cámaras opinando al respecto.

"La Jesuu me dijo que yo era una lambona porque le digo 'buenos días', me va a tocar ni mirar esa niña. Hoy la vi con una ropa que siento que no es la adecuada para la nominación y la entiendo porque no le ha llegado y le digo a la Toxica dile que yo tengo vestidos si algo y según esos actos de querer ayudar porque sé que la nominación requiere de un look específico entonces soy una lambona, me va a tocar ni voltearlos a mirar", agregó.