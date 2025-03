La convivencia en La casa de los famosos Colombia 2025 ha estado marcada por constantes conflictos entre Yina Calderón y Melissa Gate, dos de las figuras más polémicas del reality.

Desde el inicio del programa, ambas han protagonizado enfrentamientos que han captado la atención de los televidentes y generado intensos debates en redes sociales, donde las divisiones son notorias.

Yina Calderón ya incumplió una promesa en La casa de los famosos

La semana pasada, uno de los momentos más comentados fue la promesa que Yina Calderón le hizo a Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity, durante su visita a la casa. Claudia, en un intento por calmar las aguas, le pidió a Yina que no peleara con Melissa por dos días.

Sin embargo, esta promesa fue rápidamente incumplida, ya que los conflictos entre ambas continuaron casi de inmediato. La tensión entre Yina y Melissa parece ser incontrolable, y ni siquiera la intervención de Claudia logró apaciguar los ánimos.

La nueva promesa de Yina Calderón en La casa de los famosos

Recientemente, Yina Calderón hizo una promesa pública a los colombianos, comprometiéndose a no seguir las sátiras de Melissa, no responderle y tampoco pelear durante 15 días. Esta declaración fue recibida con escepticismo por parte de los seguidores del programa, quienes han visto cómo las promesas anteriores de Yina han sido quebrantadas. No obstante, las discusiones no dan una pausa.

Recientemente, la situación se complicó cuando Karina García escuchó una conversación entre Sebastián Arias, Melissa Gate y Yana Karpova sobre sus nominaciones. Karina, al enterarse de los planes de nominación, decidió llevar el chisme a Yina Calderón, generando aún más tensión dentro de la casa. A pesar de la información recibida, Yina ha decidido mantenerse firme en su promesa de no pelear con Melissa, sin embargo, si le hizo saber su descontento.

¿Yina Calderón cumplirá su nueva promesa en La casa de los famosos?

Los conflictos entre Yina Calderón y Melissa Gate han sido una constante en La casa de los famosos Colombia 2025, y las promesas incumplidas de Yina han añadido un elemento de incertidumbre a la convivencia. La reciente promesa de Yina a los colombianos de no seguir las sátiras de Melissa y no responderle ha sido un intento por cambiar la dinámica conflictiva, aunque solo el tiempo dirá si podrá cumplirla.

Mientras tanto, los seguidores del programa continúan atentos a cada movimiento y conversación dentro de la casa, esperando ver cómo se desarrollan los eventos en las próximas semanas.