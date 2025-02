¡Una amistad dentro de La casa de los famosos Colombia al parecer se terminó! Esta sería la que tenían Yina Calderón y Karina García, ¿por qué?

¿Por qué Yina Calderón le terminó la amistad a Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Al empezar La casa de los famosos Colombia 2025, las creadoras de contenido Yina Calderón y Karina García presumían de una sólida amistad, la cual venía desde afuera del reality del Canal RCN.

Sin embargo, con el pasar de los días esta amistad empezó a deteriorarse hasta el punto que todo parece indicar que se acabaron las cosas entre Yina Calderón y Karina García.

Lo siento, pero le retiro mi amistad.

Yina Calderón recientemente reveló que tomó la decisión de terminarle su amistad a Karina García porque según ella ha demostrado ser otra persona dentro del reality y ha tenido varias actitudes feas con ella y otros compañeros.

Mientras estemos en esta casa ya no vamos a ser amigas, porque esa no es mi amiga de afuera.

¿Qué motivó a Yina Calderón a terminar su amistad con Karina García en La casa de los famosos?

Yina Caderón confesó que su decepción con Karina García era porque había empezado a sentir que no era la misma persona que conocía afuera del reality.

Mi amiga de afuera es diferente, no sé qué le está pasando aquí.

Yina aseguró que las actitudes que estaba teniendo Karina García no eran normales y puso de ejemplo algunos comentarios que había tenido con Cristian y Marilyn Oquendo.

Yina Calderón fue clara al expresar que hasta que no volviera a ser la mujer que conocía de antes del reality su amistad con ella quedaba cancelada.

Cuando tu vuelvas a ser la mujer que yo conozco afuera vuelvo a ser tu amiga.

¿Cuál fue la radical decisión que tomó Yina Calderón con Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón tras revelar que terminaba su amistad con Karina García confesó que no iba a votar por ella en las nominaciones, no obstante, aseguró que no la iba a determinar en la competencia.

Yo no voy a votar por ella porque es mi amiga afuera, pero acá no la voy a determinar.

Otra de las decisiones que anunció Yina Calderón fue que le iba a pedir al Jefe de La casa de los famosos Colombia que la cambiara de cuarto.

