Yina Calderón y Cindy Ávila, conocida como la ‘toxi costeña’ hacen parte del team de las chicas fuego en La casa de los famosos Colombia y es que, desde el primer capítulo de esta segunda temporada, se vio la química que hay entre ellas cuando la toxi invitó al cuarto del líder a la empresaria, desde entonces, hacen parte del mismo equipo de la competencia, siendo muy cercanas junto a Karina García

Yina Calderón se desahogó y expresó lo que no le gusta de la ‘toxi costeña’ en La casa de los famosos

“Son muchas cosas”, dijo Yina Calderón al desahogarse con Lady Tabares y expresar que la ‘toxi costeña’ ha cambiado sus actitudes, pues confesó que “ella no era así” y no entiende “por qué se volvió así”. En comentarios generales, la empresaria le gustó que no le gusta las actitudes de “querer tener la ventaja en todo”.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate reitera que está sola en el juego de La casa de los famosos Colombia

Asimismo, Yina la dejó claro que su compañera le cae bien, “le parece una bacana”, pero no entiende qué es lo que le está pasando, pues considera que antes era noble.

Lady Tabares le confesó a Yina Calderón que Emiro Navarro también tuvo una mala actitud en La casa de los famosos Colombia

En medio de la conversación, Lady Tabares opinó lo mismo que Yina Calderón, confesando que no le gustó la actitud de la toxi y la de Emiro Navarro, pues creen que tuvieron una mala actitud, sin embargo, eso lo comentaron entre ellas, cuando sus dos compañeros no estaban presentes, lo que desató una ola de críticas a través de las redes sociales, en donde están comentando que Calderón “no es tan frentera como dice ser, debido a que está hablando de su compañera cuando ella no está presente.

Artículos relacionados Lady Tabares Lady Tabares tiene temor de ser la próxima eliminada de La casa de los famosos Colombia

Seguidores piden que en el cine salga cuando Yina Calderón habla de la ‘toxi costeña’ en La casa de los famosos

A través de las redes sociales de Canal RCN y La casa de los famosos Colombia en donde se subió el clip en donde Yina Calderón y Lady Tabares comentan su opinión sobre la ‘toxi costeña’ y Emiro Navarro, los seguidores del reality piden que esta debe ser una de las escenas del cine, pues según las opiniones en redes, justifican que, si Yina Calderón es frentera, debería decirle esto a directamente a su amiga.