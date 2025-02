La casa de los famosos Colombia 2025 sigue siendo tendencia en las redes sociales. Esta vez, la protagonista es Yina Calderón, quien no pudo contener su incomodidad al notar la creciente complicidad entre Karina García y Melissa Gate.

Lo que para algunos era un simple vínculo de amistad, para Yina se convirtió en un detonante de una tormenta de reclamos. Desde que ingresaron a la competencia, la relación entre Yina Calderón y Melissa Gate ha sido cualquier cosa menos armoniosa.

Viejas rencillas se han convertido en comentarios afilados y roces constantes. Sin embargo, lo que ha terminado por avivar la llama del conflicto es la relación entre Melissa y Karina, quien ha estado compartiendo momentos cómplices con la creadora de contenido.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

Yina Calderón se molesta con Karina García en La casa de los famosos Colombia

Antes de ingresar oficialmente a la casa, Melissa, Karina, Cristian Pasquel y el actor Gonzalo Escobar, o más conocido como ‘Coco’, compartieron un tiempo en el exclusivo loft.

Allí, los lazos se estrecharon, y al ingresar al reality, Karina mantuvo su cercanía con Melissa, lo que despertó las alarmas en Yina. La empresaria, conocida por no quedarse callada, decidió encarar a Karina, dejando clara su incomodidad.

En un momento de tensión que no pasó desapercibido para las cámaras, Yina decidió encarar a Karina sobre su relación con Melissa. "No confío en la gente que no se define. O es blanco o es negro, pero gris, jamás", espetó Yina con su característico tono frontal.

Artículos relacionados Karen Sevillano Así reaccionó Karen Sevillano a la discusión de Jery y Yaya en La casa de los famosos 2025

Karina García se defiende antes la acusaciones de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia

Karina, visiblemente sorprendida, intentó defenderse. Aseguró que su cercanía con Melissa no significaba nada, y que la insinuación de Yina era injusta. "Me parece triste que pienses eso de mí, cuando nos conocemos hace años", respondió Karina, dejando ver su descontento.

Las cámaras de La casa de los famosos Colombia han captado cada instante de esta trama que tiene a los espectadores al borde del asiento. Mientras unos ven en Yina una mujer que defiende lo que siente, otros la critican por sus constantes enfrentamientos.

Lo que está claro es que la tensión dentro de la casa no hace más que aumentar, y con personalidades tan diferentes, el drama está garantizado. La pregunta ahora es: ¿podrán Yina y Karina limar asperezas o este será solo el inicio de un nuevo conflicto?