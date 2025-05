Yina Calderón continúa generando polémica dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia. En esta ocasión la influenciadora reveló su opinión sobre el papel de Emiro Navarro dentro de la competencia y no dudó en asegurar que de un tiempo para acá se había convertido en una “copia de Melissa”.

Artículos relacionados La casa de los famosos Ocho participantes quedaron nominados en La casa de los famosos, así va la placa del Apocalipsis

¿Por qué Yina Calderón dice que Emiro Navarro es una copia de Melissa Gate en La casa de los famosos?

En entrevista con El Mañanero de La Mega, Yina Calderón dio su opinión sobre Emiro Navarro durante una dinámica en la cabina del programa. Allí, la polémica influenciadora aprovechó para hablar sobre el papel que está desempeñando el creador de contenido dentro del reality.

Según Calderón, Emiro pasó de estar detrás de Camilo Trujillo a convertirse en la “sombra de Melissa Gate”, pues asegura que últimamente se le ha visto imitando a la influenciadora paisa, al punto de parecer una copia de ella.

La casa de los famosos: Yina Calderón aseguró que Emiro es “la copia de Melissa”. (Foto Canal RCN).

“Yo lo quiero mucho, porque me cae muy bien desde que llegamos a esta casa y siempre he dicho que me parece muy genuino, pero siento que su contenido se limitó solamente a estar detrás de Camilo y ahora siento que es una sombra de Melissa. Siento que hace lo que Melissa dice, que hace lo que Melissa le dice que haga...”, expresó Calderón.

Artículos relacionados La casa de los famosos La Toxi Costeña quedó nominada por el público en La casa de los famosos, así reaccionó

También señaló que, debido a esta cercanía entre ambos participantes, Emiro estaría perdiendo protagonismo dentro del reality, lo cual podría perjudicarlo más adelante.

“Emiro es una persona que, cuando yo lo observaba afuera, todo era muy orgánico. Y ahora es, de verdad, la copia de Melissa. No está mal, no es culpa de Melissa, pero en esa protección, pues Emiro no está haciendo gran cosa”, concluyó.

La casa de los famosos Colombia: ¿Yina Calderón y Melissa Gate ahora son amigas?

Vale la pena destacar que desde hace un par de días, Yina Calderón y Melissa Gate han tenido una cercanía notable que ha desconcertado a los televidentes. Pues ambas participantes tenían una drástica enemistad en donde los enfrentamientos dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia eran constantes.

Lo cierto es que, aunque las mujeres no han confirmado si consideran su tregua como una amistad, sí se les ha visto más tranquilas en la convivencia.