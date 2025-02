Yina Calderón no se anduvo con rodeos y durante el 'brunch' de La casa de los famosos Colombia exteriorizó su opinión sobre el deportista Mateo Varela y su supuesta estrategia para figurar en el reality, conquistando a la actriz Norma Nivia.

Yina expuso las razones que sustentarían su acusación y puso sobre la mesa el supuesto acercamiento que Mateo tuvo con Karina García antes del reality, donde le habría propuesto tener un romance con ella dentro del programa.

Calderón considera que, luego que Karina no aceptó estar con él dentro del reality, buscó otra persona para crear una relación y tener foco en el programa. Esto, según ella, convierte a Norma Nivia en víctima de 'Peluche', como le dicen los amigos a Mateo.

Mateo no me genera tanta confianza. Yo sé perfectamente que él le escribió a Karina antes del programa y sé que como Karina no le engachó entonces cayó donde Norma y siento que acá la víctima es Norma... acá cada quien crea contenido como quiera, pero cuando está de por medio otra persona es cuando me parece de desconfiar"