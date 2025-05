Yina Calderón fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025 y no logró entrar al Top 8 de la competencia. La salida de la empresaria de fajas ha generado revuelo por varios temas, uno de ellos relacionado con Karina García.

Aunque Yina y Karina comenzaron siendo amigas en La casa de los famosos, todo se transformó hasta el punto en el que la empresaria trató de "basura" a la modelo antioqueña.

Luego, se fueron creando diferencias que no solo se quedaron en el reality del Canal RCN, sino que se mantienen en la vida real. Es por esto que se le preguntó a Yina Calderón porque cambió de manera repentina con Karina García en La casa de los famosos 2025.

La más nueva eliminada del formato de convivencia señaló que no culpa al programa debido a que se muestra lo que se debe o se quiere ante el público del reality. Sin embargo, detalló que llegó un momento en el que Karina García la descontroló, además, acusó a la influencer paisa de "destruir vestuarios".

"(Karina) llenó tanto la copa que sus comportamientos ya no los aguantaba yo más. Por ejemplo, la gente no veía que ella dañaba los vestuarios de la fiesta porque no le gustaba lo que producción llevaba; la gente nunca vio eso y nosotros sí", sentenció Yina Calderón en Entretenimiento RCN.