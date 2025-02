Todo parece indicar que el romance entre Yaya Muñoz y José Rodríguez en La casa de los famosos Colombia 2025 llegó a su fin. El vínculo que había entre la presentadora y el entrenador fitness nació hace poco, pero se fragmentó.

Aunque Yaya y José tenían claro que no eran novios, a la vez eran muy cariñosos. Sin embargo, recientemente, la dupla de participantes del reality del Canal RCN protagonizó una discusión en donde fue posible escuchar que no seguirían conociéndose en plan romántico.

¿Por qué José Rodríguez está indispuesto con Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con José Rodríguez, a veces no entiende el cambio de actitud de Yaya Muñoz. En palabras del atlético hombre, hay veces en las que está bien y otras no, razón por la que se siente indispuesto.

"Últimamente, te tengo que pedir un abrazo, después estás normal, después feliz y a mí esa bipolaridad no me gusta, mi amor", comunicó José Rodríguez.

Enseguida, Yaya Muñoz habló. Lo primero que ratificó es que entre los dos no hay nada formal, de modo que indicó que acepta la decisión que se tome. Sin embargo, José tenía mucho más por decir, hasta el punto en el que algunos internautas tacharon la forma como se expresó.

"Me encantas, pero ya me da pereza", confesó el entrenador personal.

¿Cómo terminaron Yaya Muñoz y José Rodríguez en La casa de los famosos 2025?

Mientras que José habló, Yaya le pidió la palabra porque ella no había podido dar su punto de vista; la presentadora le dijo al atlético participante que estaba discutiendo solo. Rodríguez continuó y comentó que se podrían conocer fuera del reality, pues lo que estaría pasando es que su amistad con Yaya se está fragmentando por el romance y eso no quiere.

"Prefiero cortarlo aquí... Ah, es verdad que no somos nada, entonces, para que no me molesten cosas y como tú repites todo el rato que no somos nada", relató José un poco molesto.

¿Cuál fue la álgida respuesta de José Rodríguez a Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia?

Adicionalmente, Muñoz añadió que no son nada porque José no se esforzaría, indicó que una flor y un girasol no lo es todo y que ella no es cualquier mujer.

"Hay diez hombres más, búscate otro... ¡Qué Dios te bendiga!", concluyó José y Yaya quedó indispuesta porque sintió que fue "grosero", así se lo dijo.

Por su parte, los internautas dicen que todo lo anterior se trató de una misión secreta propuesta por El Jefe. Algo que, efectivamente, sería verdad porque así se informó en el 24/7 del reality, pero solo hasta la Gala de este sábado 15 de febrero se descubrirá.

