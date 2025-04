Las emociones dentro de La casa de los famosos Colombia no paran de intensificarse, y esta vez, fueron Altafulla y Karina García quienes acapararon la atención del público con una conversación que rozó lo romántico, lo divertido y hasta lo provocador.

Quienes siguen el 24/7 del reality notaron que el ambiente entre los dos cambió, y ahora se respira algo más que simple complicidad.

¿Habrá una relación entre Altafulla y Karina en La casa de los famosos?

Durante un momento de descanso, ambos protagonizaron un intercambio lleno de indirectas, frases subidas de tono y gestos que no dejan duda de que hay interés de parte y parte.

Altafulla no disimuló su atracción y, entre risas y miradas, soltó frases como: “Yo me atrevo a llegar hasta allá” y “¿Y si lo logras y te gusta y te hace feliz?”. Ella, por su parte, se mostró halagada, pero dejó claro que no será una conquista sencilla: “Me gusta la exclusividad siempre en todo, desde el día uno”.

Karina y Altafulla coquetearon en La casa de los famosos Colombia

La charla, que parecía ser una broma entre amigos, fue subiendo de tono. Karina no se quedó callada y respondió con frases juguetonas como “Yo huelo delicioso por todos lados” y “Por donde no entra el sol”, mientras él la escuchaba con interés.

Entre risas, ella le advertía que no quería que la confundiera, pero al mismo tiempo lo provocaba: “No creo que lo logres”, repetía una y otra vez, mientras él insistía en que podía intentarlo.

Además del coqueteo, también hablaron de cómo se crean chismes dentro del programa y lo fácil que es malinterpretar las situaciones. “Después vienes con el tema de la exclusividad”, dijo él, entre risas, mientras ella le recordaba que siempre ha sido clara con lo que quiere.

¿Cómo reaccionó el público al coqueteo entre Karina y Altafulla?

La interacción no solo encendió la conversación dentro del reality, sino también en redes sociales, donde los fanáticos ya empezaron a hablar de una posible pareja. La química entre ambos es evidente, y aunque todo puede quedar en una amistad muy cercana, lo cierto es que Altafulla parece decidido a conquistarla.

¿Dónde ver el 24/7 de La casa de los famosos?

Si no quieres perderte ni un solo detalle de La casa de los famosos Colombia, descarga la app del Canal RCN y conéctate al 24/7. La historia apenas comienza.