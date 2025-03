Emiro Navarro se convirtió en el más nuevo líder de la semana en La casa de los famosos Colombia 2025. Luego de enfrentarse a Camilo Trujillo en una prueba donde el olfato era lo principal, el influencer costeño logró el liderazgo y, además, aseguró una semana más en el reality del Canal RCN.

¿En qué consistió la prueba del líder de la semana 8 en La casa de los famosos Colombia?

La prueba del líder consistió en oler ropa que fue lavada con detergentes cuyas fragancias eran distintas, los dos finalistas debían atinarle al detergente que les correspondió para tomar una fichas y armar un rompecabezas.

En efecto, la competencia estaba reñida, pero hubo un momento en el que Emiro tomó la delantera y armó primero el rompecabezas. No obstante, el público no paraba de reaccionar por una razón: el creador de contenido del Caribe no soltaba su bolso.

¿Por qué Emiro Navarro no soltó su bolso en la prueba del líder de La casa de los famosos?

Sí, Emiro Navarro jugó la prueba del líder de la semana 8 en La casa de los famosos Colombia 2025 con una de sus carteras en el hombro; algo que pudo haberle jugado en contra y, en realidad, no fue así.

Sin embargo, en redes sociales comenzaron a comentar de todo por el bolso del costeño, quien aseguró que ese fue su amuleto de la buena suerte.

¿Qué reacciones provocó Emiro Navarro por su bolso en la prueba del líder?

Los internautas escribieron "primero Yina le da la razón a Melissa, antes de que Emiro suelte su cartera" o "Emiro, me tienes desesperada con ese bolso".

Los memes también tomaron relevancia, uno de ellos asegurando que el bolso es prácticamente la "vida" del joven influencer. Mientras que, una buena parte concordó en que Navarro los tenía "mal" por jugar con la cartera.

Asimismo, apareció un video de Emiro celebrando en el estadio con la camiseta de la Selección Colombia. Sea como sea, el amuleto le funcionó al costeño.

Por otro lado, las reacciones también apuntaron a que el team lavaplatos no la tienen para nada fácil esta semana, aunque cabe decir que la nominación tendrá cambios y el público no va a nominar, sino que va a salvar.

A continuación, recopilaciones de las reacciones y memes tras el triunfo de Emiro Navarro:

