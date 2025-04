Los participantes y los fanáticos de La casa de los famosos All-Stars reaccionaron al ingreso de la influenciadora Melissa Gate tras ser intercambiada por la reconocida mexicana Manelyk González, quien llegará a dar lo mejor de ella a La casa de los famosos Colombia.

Los participantes de La casa de los famosos All-Stars le dieron la bienvenida a la creadora de contenido colombiana Melissa Gate mostrándose muy felices con su aparición.

Algunos se mostraron emocionados por saber que se trataba de un intercambio y que pronto su compañera Manelyk González podrán tenerla de nuevo con ellos la próxima semana.

Sin embargo, otros se dejaron ver un poco más callados y analíticos al respecto, guardando la distancia con la influenciadora.

Al conectarse en vivo con La casa de los famosos Colombia, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán cuestionaron a algunos participantes sobre la llegada de Melissa, en especial a Niurka, una de las famosas más polémicas del reality, quien detalló que estaba feliz con la llegada de la paisa.

"Me estoy riendo desde que llegó, me cae súper bien, y lo mejor es que va a estar en mi cuarto agua para que mis víboras no la piquen", dijo.