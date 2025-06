Se abrieron nuevamente las puertas de la cocina más famosa del mundo y, con ello, comenzó una temporada cargada de emociones, sorpresas y nuevos sabores. En su primer capítulo, MasterChef Celebrity Colombia 2025 presentó a sus 22 nuevas celebridades, recibió oficialmente a la chef Belén Alonso como jurado y lanzó un reto que dejó a todos sin aliento: cocinar con mojojoy como ingrediente principal.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Valentina Taguado y Rene Higuita hicieron curiosa confesión en MasterChef Celebrity: "La falsedad"

¿Cómo inició la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia en la celebración de sus 10 años?

La edición 2025 arrancó con un emotivo recorrido por los mejores momentos de temporadas pasadas, celebrando nueve años de historia. Luego, uno a uno, los 22 participantes ingresaron a la cocina.

Claudia Bahamón, con el carisma de siempre, presentó oficialmente a la nueva jurado, la chef Belén Alonso, quien fue recibida entre aplausos y expresó lo exigente que será en esta competencia. Junto a ella, regresaron los reconocidos chefs Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch.

¿Qué celebridades participan este año en MasterChef Celebrity?

Este año, la cocina se llena de talento de todas las áreas del espectáculo. Entre los famosos se encuentran:

René Higuita

Carolina Sabino

Rodrigo Candamil

Valeria Aguilar

Mario Yepes

Yesenia Valencia

David Sanín

Michelle Rouillard

Patricia Grisales

Luis Fernando Hoyos

Violeta Bergonzi

Caterine Escobar

Nicolás Montero

Andrea Guzmán

Alejandra Ávila

Ricardo Vesga

Luly Bossa

Raúl Ocampo

Valentina Taguado

Julián Zuluaga

Pichingo

Michelle Rouillard

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Memes y reacciones que dejó el estreno de MasterChef Celebrity 2025

¿Cuál fue el primer reto de MasterChef Celebrity 2025 y qué reacción causó?

El primer reto fue presentado de forma inusual. Por primera vez, los participantes se enfrentaron a una caja misteriosa negra, lo que aumentó la tensión. Al abrirla, la sorpresa fue total: el protagonista sería el mojojoy, una larva amazónica comestible que causó múltiples sensaciones. Algunos se mostraron angustiados, otros intrigados, pero todos estaban decididos a enfrentar el primer reto.

¿Qué platos destacaron en el primer reto de MasterChef Celebrity y cómo reaccionaron los chefs?

Durante los 60 minutos de reto, con despensa abierta, las celebridades pusieron a prueba su creatividad. Algunos optaron por preparaciones saladas, otros se arriesgaron con lo dulce. Entre los platos más comentados estuvieron:

"Mojoyán" de Valeria: buen sabor, pero le faltó salsa.

"Mojojoy chingón" de Valentina: sorprendió con su sabor.

"Dulce vida" de Carolina Sabino: destacó en emplatado y sabor.

"Nunca digas nunca" de Alejandra Ávila: un postre que rompió esquemas y conquistó a los jueces.

"Qué locura" de René Higuita: superó dificultades y sorprendió con el término de la carne.

En contraste, algunos participantes cometieron errores técnicos como no limpiar bien los mojojoys o pasarse con el uso de algunos ingredientes. Tal fue el caso de Julián Zuluaga y Jorge, quienes no limpiaron adecuadamente la grasa interna del mojojoy y no hicieron la preparación adecuada del insecto.

¿Quién ganó el primer pin de inmunidad de MasterChef Celebrity 2025?

La gran sorpresa llegó con Alejandra Ávila, quien conquistó al jurado con un postre inesperado. Su plato dulce, "Nunca digas nunca", fue tan bien recibido que Jorge Rausch incluso le dio su primer "cachete". Gracias a su creatividad y sazón, se llevó el primer pin de inmunidad de la temporada.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Alejandra Ávila ganó cachete y pin de inmunidad en MasterChef Celebrity, así preparó el mojojoy

¿Qué participante recibió el primer delantal negro?

El reconocido actor de Yo soy Betty, la fea, Jorge Herrera, fue el encargado de inaugurar los temidos delantales negros. Su plato, "El llamado de la selva", no recibió los comentarios esperados por no haber limpiado correctamente los mojojoys, resultando en una preparación demasiado grasosa.

De esta manera, se dio inicio a la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2025, el reality que cumple 10 años en las pantallas del Canal RCN. Esta nueva temporada promete estar llena de emociones, creatividad y deliciosos platos.

En la App del Canal RCN podrás ver este primer capítulo de MasterChef Celebrity y otras producciones. ¡Encontrémonos!