Peluche reprochó la actitud de Yaya con Emiro Navarro

Tras presenciar el enfrentamiento entre Yaya Muñoz y Melissa Gate en la gala del pasado jueves 27 de febrero en La casa de los famosos Colombia, Mateo Varela ‘Peluche’ conversó con Norma Nivia y Melissa sobre la actitud de la influenciadora. Le reprochó que, en lugar de felicitar a Emiro Navarro por salir de Placa, se haya puesto a discutir con Gate.

Peluche criticó a Yaya por su actitud con Emiro en La casa de los famosos

En conversación con Norma Nivia y Melissa Gate, Peluche dejó clara su postura frente a lo ocurrido durante la gala del pasado jueves. Comentó que le pareció de mal gusto que Yaya prefiriera discutir con Gate en lugar de felicitar a Emiro por haber salido de Placa, especialmente porque se supone que son amigos.

"Lo que me parece es que, listo, uno se debe sentir muy mal cuando votan por uno, pero Emiro es muy amigo de ella y mínimamente debió decirle: ‘me alegro por ti’, y ahí sí, venga, le digo sus cosas a Melissa. Ni se alegró por él, y mientras ellas discutían, él celebraba", expresó Peluche. Ante esto, Norma señaló: "¿Ustedes qué parte no han entendido? Ellos no eran amigos de afuera".

Melissa, por su parte, no dudó en afirmar que esta situación confirmaba que la amistad de Yaya hacia Emiro era solo una estrategia para continuar en La casa de los famosos Colombia. "Ella solamente le está hablando a Emiro, así como empezó a hablarme a mí, solo por estrategia. Y como sabe que Emiro es fuerte, ahora anda de 'amiguita' con él", aseguró Melissa.

Peluche pidió un nuevo ‘Congelados’, pero esta vez para Emiro

Durante la conversación, Mateo Varela, conocido como ‘Peluche’, expresó que la única forma de que Emiro abriera los ojos y se diera cuenta de que Yaya no era realmente su amiga, sino que estaba cerca de él por conveniencia, era con un nuevo ‘Congelados’. Según él, este giro en el reality le permitiría ver la verdad sobre lo que estaba ocurriendo.

“¿Les digo cuándo se soluciona esto? Cuando llegue el ‘Congelados’ de Emiro”,comentó Peluche, a lo que Norma reaccionó apoyándolo: “Que traigan a Karola para que le abra los ojos a Emiro”. Cabe recordar que Karola ya ha enviado mensajes a Emiro desde el exterior de La casa de los famosos Colombia.