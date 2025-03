Los participantes de La casa de los famosos Colombia no desaprovechan el tiempo y esto quedó demostrado recientemente cuando se llevó a cabo una dinámica de premiación.

Las presentadoras de los premios de La casa de los famosos Colombia fueron Karina García y Yina Calderón, quienes fueron las encargas de entregar las estatuillas.

Durante la jornda de premiación se reconocieron diferents categoría como por ejemplo el más chismoso, el mueble, sin pelos en la lengua, el más llorón, entre otros.

En medio de esta dinámica salió a flote la categoría de cuál ha sido la pareja más queridas hasta el momento en el reality del Canal RCN.

Dentro de los nominados estuvieron Marlon Solórzano y Karina García, Yaya Muñoz y José Rodríguez y Mateo Varela y Norma Nivia.

Karina García frente a esto, aseguró que de su parte si era real sus sentimientos y que aunque no estaba enamorada sí le gustaba bastante.

La pareja seleccionada por el público de La casa de los famosos Colombia fue Norma Nivia y Mateo Varela, quienes se mostraron emocionados con su premio.

La pareja pasó al frente y respondieron cómo se sentía con ese premio como reconocimiento a su relación amorosa.

Mateo Varela por su parte expresó que, sentía que se veía mejor junto a Norma Nivia y que con ella la timidez no existía en su cabeza.

No me da pena para nada porque al lado de Norma me veo más bonito.