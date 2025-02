Los actores Norma Nivia y Gonzalo Escobar, más conocido como ‘Coco’, protagonizaron una nueva discusión en La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN, que puedes disfrutar 24/7 a través de la aplicación.

¿Qué pasó entre Norma Nivia y Coco en La casa de los famosos Colombia?

Ambos participantes se encontraban en la cocina y Coco se dirigió hacia Norma como ‘Nora’, algo que la molestó bastante, pues ha sido algo repetitivo, por lo que le pidió que la llamara por su nombre real.

“Yo sé que se llama Gonzalo y no se puede aprender un nombre que tengo en el canguro escrito, tiene un huev***. Me parece el colmo, no sé si es por brut*, por bob* o por qué. Olvídate, si me vuelves a decir Nora te abres del parche, te invito a que leas (canguro) para que evitemos ese roce porque sí me fastidia un montón”, le dijo.

Coco le respondió pidiéndole que no viera la situación por el lado negativo, pues no lo hace con mala intención.

“Norma no lo tomes a mal. Yo soy muy elevado. No lo tomes así que yo no lo estoy haciendo a propósito”, le contestó.

¿Por qué se pidieron respeto Norma Nivia y Coco en La casa de los famosos Colombia?

La actriz le respondió señalando que evidentemente él no se está tomando el tiempo de pensar y el actor aprovechó para exigirle respeto.

“Tampoco me faltes al respeto que no es así, me estás faltando al respeto. No soy brut*, ni tarad*, simplemente se me va”, agregó.

Norma Nivia indicó que no llamarla por su nombre también es faltarle al respeto y ambos salieron de la cocina bastante molestos.

La actriz le contó lo sucedido al actor ‘Negro’ Salas, quien le confesó que no sabe qué pensar de su compañero, pues todavía no logra descifrarlo.

Por ahora, los actores siguen disgustados entre ellos y dando lo mejor para continuar en la competencia, que puedes disfrutar 24/7 por medio de la aplicación y todas las noches en las galas por la pantalla del Canal RCN.