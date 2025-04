En esta nueva temporada de La casa de los famosos Colombia, los conflictos entre los participantes han alcanzado niveles inesperados, especialmente entre Karina García, Yina Calderón, Mateo Varela, conocido como 'Peluche', y Norma Nivia.

Las diferencias han escalado a tal punto que han capturado la atención de los seguidores del reality, quienes no pierden detalle de cada enfrentamiento, en especial porque hay divisiones entre quiénes apoyan a las ‘Chicas fuego’ y los fans de la pareja del momento; sin embargo, el debate sobre las diferencias de estos participantes se ha avivado de nuevo ante las declaraciones de Norma Nivia sobre su supuesta “manipulación” a Mateo.

Este sábado, El bochinche TV, sección liderada por Yina, Karina y la Toxi Costeña, realizó varias entrevistas a los participantes sobre su comportamiento en la competencia, las cuales incluían preguntas bastante intrigantes a los entrevistados.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los internautas fue cuando Norma Nivia reveló si manipulaba o no a su pareja de reality Mateo Valera ‘Peluche’, afirmando que dicha afirmación no es correcta:

“Voy a aclarar una cosa… Yo no manipulo a Mateo. Durante el liderazgo de él nunca dije nada, no tuve nada que ver con las preguntas del brunch y por eso se lo dije a Carla que lo aclarara. Yo no lo manipulo, él es una persona completamente madura e inteligente para tomar sus propias decisiones”.