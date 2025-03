Hubo un nuevo posicionamiento en La casa de los famosos Colombia 2025, antes de finalizar la octava semana de competencia en el reality del Canal RCN.

Los participantes que no corrían el riesgo de ser eliminados se pararon frente al compañero que deseaban que se fuera del formato de convivencia. Entonces, Norma Nivia se posicionó frente a Lady Tabares, pero no tenía una razón válida para argumentarle por qué quería que su colega fuese la eliminada.

De acuerdo con Norma Nivia, le dijo a Lady Tabares que no ha tenido malentendidos con ella, pero tomó la decisión de posicionársele porque así es el juego. Además, indicó que no tenía problemas con nadie de los que estaban en placa, razón por la que la eligió a ella por encima de sus demás compañeros.

A partir de ello, el presentador Marcelo Cezán le expresó a Norma que debía darle una razón sólida como tal a Lady, pues las reglas en La casa de los famosos Colombia es que en el posicionamiento hay que manifestar con argumentos sustentados, ya que los participantes llevan semanas conviviendo.

Fue entonces cuando Norma Nivia le contestó tanto a Marcelo Cezán como a Carla Giraldo. La actriz alegó que no tenía una razón en contra de Lady Tabares e incluso desafió a los conductores principales del reality, ya que les comunicó que si querían la podían regañar.

"No tengo una razón, o sea, me pueden regañar si quieren, pero yo no tengo una razón para ninguna de las personas que están aquí. Jamás los hubiera nominado, si no hasta la final que tocara, lo siento si los decepciono, pero no tengo ninguna razón. Yo a ella (Lady Tabares) la quiero y la respeto, simplemente es la persona con la que menos he compartido", contestó Norma Nivia en pleno posicionamiento de La casa de los famosos 2025.