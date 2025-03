El romance de Norma Nivia y Mateo Varela 'Peluche' en La casa de los famosos Colombia 2025 suele acaparar el interés de los seguidores, pues la pareja tiende a protagonizar situaciones en donde no se sabe si van a seguir juntos o, por el contrario, todo se acabó.

¿Por qué Norma Nivia y Mateo Varela están 'raros' en La casa de los famosos Colombia?

Hace poco, Norma quedó ofendida con Mateo después de que el deportista le comentó a la actriz varios defectos que pensaba sobre ella. No obstante, las horas pasaron y ya se están hablando, lo que sería un primer paso.

Pese a lo anterior, se llevó a cabo la primera parte de la prueba del robo de salvación de la semana 8 en La casa de los famosos Colombia y Norma resultó regañando a Peluche.

Norma Nivia y Mateo Varela se llevan varios años de edad.

¿Por qué Norma Nivia regañó a Mateo Varela en La casa de los famosos 2025?

La actriz le dijo al deportista que sintió que su compañero no dio el 100% en la prueba de salvación, así que no entendió por qué no se esforzó más debido a que él se encuentra en la placa de nominación.

"Lo que no entiendo es por qué tú no quisiste ganar... Si tú te quieres ir y no te quieres salvar, listo, que te vaya bien, chao y suerte, pero cómo no lo haces por uno de ellos (los demás hombres del team lavaplatos)", le expresó Norma a Mateo.

En defensa, el deportista contestó que él lo intentó, pero las cosas no se dieron como esperaba. No obstante, Norma no quedó convencida e incluso mostró un comportamiento de molestia, pues parece como si Mateo se sintiera exhausto en el reality del Canal RCN.

¿Cómo sentenció Norma Nivia a Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia?

"Si tú estás en esa actitud, me queda claro... Suerte es que le digo y pierda el foco y olvídesede por qué está acá y todo... Tu mamá se va a sentir superorgullosa", sentenció Norma a Peluche.

Así las cosas, a Norma le pareció "raro" el desempeño de Mateo, hasta el punto en el que dijo que cree que el deportista no se esforzó en la prueba porque así lo quiso. Por su parte, Peluche respondió que optó por la tranquilidad y esa estrategia no le funcionó.

