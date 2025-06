El primer reto de eliminación de la temporada 2025 de MasterChef Celebrity Colombia dejó a Yesenia fuera de la cocina más famosa del mundo. Sin embargo, los participantes tenían en la mira a otro concursante como el posible eliminado.

¿Quién era el participante que todos creían que saldría de MasterChef Celebrity 2025?

Luego de varios minutos del reto de eliminación, en el que los participantes pudieron escoger libremente el plato que querían cocinar, los participantes que estaban en el balcón comenzaron a sacar sus propias conclusiones sobre quién podría ser el primer eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

MasterChef 2025: Este era el participante que todos daban por eliminado. (Foto Canal RCN).

Al observar el desarrollo de la preparación de cada celebridad durante este tensionante reto, la mayoría coincidió en que quien podría abandonar la competencia en esta primera instancia era el actor Jorge Herrera.

Esto se debía a que, durante la ejecución de su receta, se le vio con algunas dificultades, especialmente al momento de emplatar. Además, los comentarios de los chefs hacia su preparación no fueron los más favorables.

Aunque muchos lo daban por fuera, Jorge logró quedarse un día más en la competencia, recordándoles a todos que en MasterChef, los giros inesperados son posibles.

¿Por qué fue eliminada Yesenia de MasterChef Celebrity 2025?

Vale la pena destacar que la decisión del primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025 no fue tomada por el jurado, pues Yesenia se adelantó al veredicto final para manifestar abiertamente su renuncia de la competencia.

Yesenia Valencia abandona oficialmente la competencia. (Foto del Canal RCN)

La actriz manifestó que no se sentía cómoda con la dinámica de la competencia y quería darle prioridad a su tranquilidad. Aunque Claudia Bahamón y Violeta Bergonzi intentaron persuadirla para que no lo hiciera, no hubo poder humano que la hiciera cambiar de opinión.

Incluso el mismo jurado le aseguró que no sería ellos quienes le impidieran tomar esta decisión y decidieron aceptarla.

De esta manera, Jorge logró mantenerse en la competencia, mientras que Yesenia se convirtió en la primera eliminada de la temporada, dejando claro que en la cocina de MasterChef Celebrity cualquier cosa puede pasar.