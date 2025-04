Las discusiones dentro de La casa de los famosos Colombia parecen no tener fin. Esta vez, las mujeres del afamado reality protagonizaron una tensa disputa, luego de que Yina Calderón acusara a la influenciadora mexicana Manelyk González de una desagradable acción.

Desde hace varios días Lady Tabares y Karina García se han percatado de que dentro de los baños de las mujeres se ha venido presentando un suceso desagradable en el que arrojan objetos de higiene personal al inodoro, pero no fue sino hasta este miércoles 9 de abril, justo cuando Yina Calderón relevó a Karina, que Tabares decidió hacerle frente al problema.

Por esta razón la actriz pidió a todas las mujeres de La casa de los famosos Colombia que se reunieran en el baño y así exponer el caso de manera directa. Durante la conversación, Yina Calderón aseguró que esto no había pasado antes por lo que Manelyk González sería la responsable. “No había pasado, solo hasta que llegó ella, afirmó.

Sin embargo, internautas recordaron un episodio similar que Lady Tabares y Karina García vivieron días atrás, antes de que la influenciadora mexicana llegara a La casa de los famosos Colombia.

A raíz de las acusaciones de Yina Calderón Manelyk González no tuvo problema en demostrar que ella no había sido la responsable de que hubiera un objeto de higiene personal en el inodoro, acción que las demás participantes replicaron, a excepción de Lady Tabares y ella.

Lady Tabares aseguró que no le interesaba saber quién había sido, sino que por el contrario lo que quería hacer era un llamado de atención para que este tipo de sucesos no volvieran a pasar ya que podrían llegar a ocasionar un daño dentro del baño.

“Nos sé y no me interesa saber quién fue, pero la de eso es una cochina que no tiene nombre y eso no puede volver a pasar, muchachas, esto no habla bien de nosotras. Eso es falta de solidaridad, de respeto y de cultura”, aseguró Lady Tabares.