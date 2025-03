Melissa y Sebastián desatan rumores de romance

Sebastián Arias sigue dando de qué hablar dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia. Esta vez, por su supuesto interés en Melissa Gate, pues varios participantes aseguran que el modelo siente atracción por la influenciadora. Al enterarse, ella no dudó en reaccionar.

Melissa y Sebastián podrían protagonizar un nuevo romance en La casa de los famosos

A pocos días de su llegada al reality de la vida en vivo, Sebastián Arias ha dado de qué hablar entre los participantes. Aunque al principio generó discordia luego de que La Abuela lo prefiriera en la cocina antes que a Yina Calderón, ahora la conversación gira en torno a un posible interés amoroso dentro de La Casa de los Famosos Colombia.

Mauricio Figueroa, quien este lunes 10 de marzo abandonó la competencia por orden del departamento de psicología, fue el primero en decirle a Melissa que Sebastián parecía interesado en ella, pues había notado varios acercamientos. Aunque la influenciadora no le dio demasiada importancia en un inicio, Norma Nivia reforzó la teoría al coincidir con Figueroa y asegurar que sí se notaba cierto interés.

¿Cómo reaccionó Melissa Gate ante el supuesto interés amoroso de Sebastián?

Ante los comentarios de sus compañeros del Cuarto Agua, Melissa Gate dejó claro que, de su parte, no había ningún tipo de interés más allá de una amistad “sin beneficios ni derechos”. Además, aseguró que el comportamiento de Sebastián le parecía normal y que, solo porque él se acercara a ella, no significaba que tuviera intenciones románticas. “No hay peor ciego que el que no quiere ver”, comentó Mauricio tras la negativa de Melissa.

A pesar de sus declaraciones, algunos de sus compañeros parecían no estar convencidos y continuaron especulando sobre la situación. Mientras tanto, Melissa se mantuvo firme en su postura, asegurando que no veía nada fuera de lo común en la actitud de Sebastián y dejando claro que, al menos por su parte, no había espacio para malentendidos.

Mientras tanto, los seguidores del reality no pierden detalle de cada interacción entre Melissa y Sebastián, esperando descubrir si entre ellos surgirá algo más que una simple amistad.