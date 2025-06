Tras el regreso de algunos exparticipantes a La casa de los famosos Colombia, los ánimos dentro del reality volvieron a desestabilizarse. Yaya y Karina protagonizaron un inesperado enfrentamiento con La Toxi Costeña, acontecimiento que desestabilizó por completo a Melissa Gate quien rompió en llanto.

Durante la mañana de este sábado 7 de junio, Yaya Muñoz, Karina García y La Toxi Costeña protagonizaron un tenso enfrentamiento, luego de que esta última asegurara que ambas exparticipantes le lanzaron indirectas mientras ella se encontraba sola en el baño.

Según relató La Toxi Costeña, ambas habrían arremetido contra ella con comentarios indirectos relacionados con la falta de higiene. Karina, por ejemplo, expresó: “Me siento sucia”, y Yaya coincidió con ella, agregando que también se sentía así y que tomaría un baño.

Estas palabras fueron interpretadas por La Toxi Costeña como una ofensa personal. Por ello, al salir del baño, reaccionó con enojo ante las cámaras de La casa de los famosos Colombia.

Tras enterarse de lo sucedido, Melissa Gate aprovechó una de las cámaras de su habitación para manifestar su molestia por la presencia de Karina García y Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia, ya que, al parecer, rompían la paz en el lugar.

“Déjennos vivir la final tranquilos, eso es lo único que queremos en este momento. Nosotros ya no queremos pelear, ya peleamos todo lo que teníamos que pelear”

Gate argumentó, entre lágrimas, que no entendía por qué habían permitido el regreso de Karina García a La casa de los famosos Colombia, si era una persona que tenía mala relación con gran parte de los finalistas.

“¿Para qué la traen? ¿Qué necesidad hay? ¿No se supone que este es nuestro momento? Si no se saben comportar, que se vayan. No me parece justo”